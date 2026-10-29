Польська Allegro розкрила плани виходу на ринок України і тестує доставку з Польщі

Польський маркетплейс Allegro наразі не планує запускати окрему локальну платформу в Україні. Компанія зосередилася на тестуванні міжнародної доставки, яка дозволяє польським продавцям напряму продавати товари українським покупцям.

Про це інформує Dilo з посиланням на Forbes Ukraine.

Речник Allegro Марцін Грушка повідомив, що запуск окремого українського маркетплейсу зараз не входить до планів компанії.

Домен allegro.ua перенаправляє користувачів на польську платформу allegro.pl, яка вже кілька років має україномовну версію.

Allegro тестує доставку товарів в Україну

З червня 2026 року компанія реалізує перший етап операційно-логістичного пілоту з обраною групою польських продавців.

Мета проєкту — перевірити повний ланцюг постачання товарів в Україну та проведення транзакцій під час доставки за межі митної території Євросоюзу.

Надалі Allegro планує поступово збільшувати кількість продавців, залучених до тестування.

Конкретних строків наступних етапів компанія не встановлює. Темпи масштабування залежатимуть від попиту українських покупців та результатів пілотного проєкту.

"Ми бачимо значний потенціал українського ринку електронної комерції, однак на цьому етапі зосереджуємося на перевірці ціннісної пропозиції — як для продавців, так і для кінцевих споживачів", — зазначив Грушка.

За його словами, саме результати тестування визначать подальші кроки та масштаб роботи Allegro в Україні.

Allegro має понад 150 тисяч продавців

Allegro є одним із найбільших маркетплейсів Польщі та об'єднує понад 150 тис. продавців.

Компанія працює у Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Хорватії та Словенії. Її виторг у 2025 році становив близько $3 млрд.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Allegro планує поетапний вихід на український ринок. Тоді серед можливих наступних етапів називали відкриття платформи Allegro.ua та підключення українських продавців. Тепер компанія уточнила, що запуск окремого локального маркетплейсу наразі не планується.