У Пентагоні відхилили вимогу розслідувати збої Starlink в Україні

Генеральний інспектор Міністерства оборони США Платт Морінг III відхилив вимогу групи сенаторів провести розслідування щодо перебоїв у передачі розвідданих Україні та обмеження доступу Києва до систем зв'язку Starlink і Starshield. Наглядач охарактеризував інцидент як господарську суперечку, яка перебуває поза межами його повноважень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

У листі до законодавців Морінг зазначив, що заступник міністра оборони з питань політичних справ Елбрідж Колбі поінформував його, що перебої належать до компетенції Міністерства Військово-повітряних сил та Космічних сил США і мають договірний характер. Раніше інспектор переадресував усі запити законодавців безпосередньо до Колбі, вказавши, що оборонне відомство самостійно ухвалює оперативно-політичні рішення.

Звернення до інспектора ініціювала двопартійна група з дев'яти сенаторів на чолі з демократкою Джин Шагін та республіканцем Томом Тіллісом. У листі від 15 жовтня сенатори зазначали, що обмеження зв'язку та перебої в ранньому оповіщенні створили пряму загрозу життю американців, зокрема дипломатичного, військового та безпекового персоналу, який під час російських повітряних атак не міг вчасно дістатися укриттів.

Обмеження швидкості Starlink та позиція Трампа

Зниження швидкості систем Starlink і Starshield позбавило українську армію можливості повноцінно управляти ключовими оборонними системами. Ілон Маск публічно підтвердив закриття лазівки, заявивши, що Україна порушила правила сервісу, використовуючи Starlink для наступальних атак дронами.

Водночас українські посадовці заявляли про обмеження передачі розвідданих, через що російські засоби ураження завдавали ударів по цивільних об'єктах без попередження. У Пентагоні офіційно заперечили зміну політики щодо передачі даних Києву.

Інцидент розгорнувся на тлі вимог президента США Дональда Трампа до Києва припинити удари по російських НПЗ перед виборами через невдоволення виборців зростанням цін на дизель. Трамп досяг домовленості з Володимиром Путіним про імпорт дизельного пального з Росії до США, тоді як пропозицію Володимира Зеленського зупинити атаки на заводи в обмін на "зимовий пакет" ППО відхилив.

Сенаторка Джин Шагін висловила занепокоєння відмовою інспектора перевіряти суперечливі заяви адміністрації Трампа та SpaceX, наголосивши, що збої послабили оборону України та наразили на невиправданий ризик персонал США. Вона закликала провести незалежний аудит і розслідування, щоб встановити відповідальних та уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Starshield і Україна

У жовтні 2026 року з’явилися повідомлення про обмеження в роботі окремих супутникових терміналів в Україні, зокрема про відключення обладнання за певних умов руху.

Наприкінці минулого тижня Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск скасував обмеження швидкості для військової версії Starlink в Україні.

За наявною інформацією, 24 жовтня українське Міністерство оборони повідомило про відновлення стабільної роботи Starlink/Starshield.

Засновник SpaceX Ілон Маск визнав, що обмежував швидкість супутникового зв'язку Starlink в Україні через те, що ЗСУ порушили умови використання сервісу та застосовували його "для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей". Мільярдер заявив, що використання Starlink для безпосереднього завдання наступальних ударів може перетворити супутникову мережу на законну військову ціль для Росії та поставити під загрозу її існування.