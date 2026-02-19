Середня зарплата лікаря екстренної допомоги у 2026 році сягнула 38 тисяч гривень

У 2026 році держава суттєво збільшила фінансування екстреної медичної допомоги - на ці послуги в межах Програми медичних гарантій передбачили 13,1 млрд грн. Завдяки підвищенню капітаційної ставки та запровадженню нових коефіцієнтів середня заробітна плата лікарів ЕМД уже в січні зросла до 38 тисяч гривень.

Середня зарплата лікаря

У 2026 році держава суттєво збільшила фінансування екстреної медичної допомоги. У межах Програми медичних гарантій на ці послуги передбачено 13,1 млрд грн, що більш ніж на 2 млрд грн перевищує показник 2025 року.

Ключовим рішенням стало підвищення базової капітаційної ставки для екстреної медичної допомоги - до 375 грн. Завдяки цьому центри екстреної медичної допомоги в січні–лютому 2026 року додатково отримали 306 млн грн. Збільшення фінансування створює ресурс для підвищення рівня оплати праці працівників ЕМД. За розрахунками, за таких умов центри можуть забезпечувати заробітну плату лікарів на рівні не нижче 35 тис. грн.

Уже в січні 2026 року середня заробітна плата лікарів екстреної медичної допомоги в Україні зросла до 38 тис. грн.

Також у 2026 році вперше запровадили коригувальний коефіцієнт 1,7 для сільських територій, що посилює фінансову спроможність центрів ЕМД у громадах зі складною логістикою та великими зонами обслуговування. Для гірських територій продовжує діяти коригувальний коефіцієнт 1,2.

Крім того, у 2026 році вперше запроваджено окремі мотиваційні доплати для працівників центрів екстреної медичної допомоги, які працюють у регіонах активних бойових дій. Розмір доплат становить 12 тис. грн для лікарів (крім лікарів-інтернів), 6 557,38 грн - для фахівців середньої медичної ланки, 2,5 тис. грн - для молодших медичних працівників та 4 098,36 грн - для водіїв. У січні на ці виплати спрямували 115,7 млн грн.

Такі доплати отримують працівники центрів ЕМД у семи областях України — Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Більшість регіонів уже забезпечили виконання базового орієнтира рівня заробітної плати для лікарів екстреної медичної допомоги - не менше 35 тис. грн. Зокрема, такий рівень оплати праці зафіксовано в Тернопільській, Чернігівській, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій областях та в місті Києві. Понад 35 тис. грн отримують лікарі медицини невідкладних станів у Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Херсонській, Сумській, Хмельницькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Найвищий рівень середньої заробітної плати лікарів медицини невідкладних станів — за даними НСЗУ — у січні 2026 року зафіксовано в таких регіонах:

Київська область — 49 466,20 грн,

Херсонська область — 48 832,16 грн,

Дніпропетровська область — 47 243,05 грн,

Кіровоградська область — 44 540,37 грн,

Харківська область — 42 395,52 грн.

