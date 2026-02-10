- Категорія
Декларацію з лікарем тепер можна оформити онлайн: в Україні запустили "Кабінет пацієнта"
В Україні після бета-тестування відкрили доступ до цифрової платформи "Кабінет пацієнта", де можна оформити декларацію з лікарем онлайн або змінити свої персональні дані.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
За даними відомства, на платформі можна:
- переглянути та оновити персональні дані в електронній системі охорони здоров’я;
- переглянути чинні та попередні декларації з лікарем;
- знайти лікаря та подати декларації онлайн — без візиту до медзакладу;
- управляти доступами електронних кабінетів, яким пацієнт надав дозвіл на обробку своїх персональних даних.
В МОЗ зауважують, що в електронних кабінетах поки що немає доступу до медичної картки, де зазначені аналізи, рецепти та діагнози, але обіцяють, що він з’явиться згодом.
Нова можливість доступна в електронних кабінетах, які розробляли держава (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ), і бізнес (Health24 або Helsi). Але в МОЗ звертають увагу на те, що у приватних кабінетах можуть бути додаткові функції.
Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців. Підлітки віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а подати декларацію та змінювати персональні дані — лише за умови підтвердженої цивільної дієздатності та наявності відповідних документів.
Нагадаємо, уряд затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2026 рік. У держбюджеті на неї передбачили понад 191,6 млрд грн.