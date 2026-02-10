Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,48

51,26

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Декларацію з лікарем тепер можна оформити онлайн: в Україні запустили "Кабінет пацієнта"

лікар
Декларацію з лікарем тепер можна оформити онлайн / Depositphotos

В Україні після бета-тестування відкрили доступ до цифрової платформи "Кабінет пацієнта", де можна оформити декларацію з лікарем онлайн або змінити свої персональні дані.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними відомства, на платформі можна:

  • переглянути та оновити персональні дані в електронній системі охорони здоров’я;
  • переглянути чинні та попередні декларації з лікарем;
  • знайти лікаря та подати декларації онлайн — без візиту до медзакладу;
  • управляти доступами електронних кабінетів, яким пацієнт надав дозвіл на обробку своїх персональних даних.

В МОЗ зауважують, що в електронних кабінетах поки що немає доступу до медичної картки, де зазначені аналізи, рецепти та діагнози, але обіцяють, що він з’явиться згодом.

Нова можливість доступна в електронних кабінетах, які розробляли держава (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ), і бізнес (Health24 або Helsi). Але в МОЗ звертають увагу на те, що у приватних кабінетах можуть бути додаткові функції. 

Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців. Підлітки віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а подати декларацію та змінювати персональні дані — лише за умови підтвердженої цивільної дієздатності та наявності відповідних документів.

Нагадаємо, уряд затвердив порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2026 рік. У держбюджеті на неї передбачили понад 191,6 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько