Декларацию с врачом теперь можно оформить онлайн: в Украине запустили "Кабинет пациента"

В Украине после бета-тестирования был открыт доступ к цифровой платформе "Кабинет пациента", где можно оформить декларацию с врачом онлайн или изменить свои персональные данные.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на платформе можно:

пересмотреть и обновить персональные данные электронной системе здравоохранения;

пересмотреть действующие и предварительные декларации с лечащим врачом;

найти врача и подать декларации онлайн - без визита в медучреждение;

управлять доступами электронных кабинетов, которым пациент дал разрешение на обработку своих персональных данных.

В Минздраве отмечают, что в электронных кабинетах пока нет доступа к медицинской карточке, где указаны анализы, рецепты и диагнозы, но обещают, что он появится впоследствии.

Новая возможность доступна в электронных кабинетах, разрабатываемых государством (е-Кабинет национальной системы. ЕСОЗ ), и бизнес (Health24 или Helsi). Но в Минздраве обращают внимание, что в частных кабинетах могут быть дополнительные функции.

Кабинет доступен всем совершеннолетним украинцам. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи могут самостоятельно войти в кабинет и пересматривать свои данные, а подать декларацию и изменять персональные данные только при условии подтвержденной гражданской дееспособности и наличия соответствующих документов.

