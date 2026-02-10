Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,48

51,26

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Декларацию с врачом теперь можно оформить онлайн: в Украине запустили "Кабинет пациента"

врач
Декларацию с врачом теперь можно оформить онлайн / Depositphotos

В Украине после бета-тестирования был открыт доступ к цифровой платформе "Кабинет пациента", где можно оформить декларацию с врачом онлайн или изменить свои персональные данные.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на платформе можно:

  • пересмотреть и обновить персональные данные электронной системе здравоохранения;
  • пересмотреть действующие и предварительные декларации с лечащим врачом;
  • найти врача и подать декларации онлайн - без визита в медучреждение;
  • управлять доступами электронных кабинетов, которым пациент дал разрешение на обработку своих персональных данных.

В Минздраве отмечают, что в электронных кабинетах пока нет доступа к медицинской карточке, где указаны анализы, рецепты и диагнозы, но обещают, что он появится впоследствии.

Новая возможность доступна в электронных кабинетах, разрабатываемых государством (е-Кабинет национальной системы.   ЕСОЗ ), и бизнес (Health24 или Helsi). Но в Минздраве обращают внимание, что в частных кабинетах могут быть дополнительные функции.

Кабинет доступен всем совершеннолетним украинцам. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи могут самостоятельно войти в кабинет и пересматривать свои данные, а подать декларацию и изменять персональные данные только при условии подтвержденной гражданской дееспособности и наличия соответствующих документов.

Напомним, правительство утвердило порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2026 год. В госбюджете на нее предусмотрено более 191,6 млрд грн.

Автор:
Светлана Манько