В Украине меняется порядок выдачи и проверки больничных: президент подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий порядок работы с листьями нетрудоспособности. Нововведения касаются усовершенствования процедур выдачи, продления и проверки правомерности оформления больничных.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал .

Ключевым нововведением закона №4683-IX является привлечение уполномоченных врачей к проверке медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Ожидается, что порядок и требования к уполномоченным врачам определит Кабинет Министров Украины. В то же время их отбор будет производиться по прозрачной автоматизированной процедуре с помощью электронной системы здравоохранения.

Досудебное обжалование для медучреждений

Закон существенно расширяет права больниц. Теперь учреждения здравоохранения смогут оспорить решение о признании больничного необоснованным в досудебном порядке.

Раньше доказать правомерность действий врача можно было только через суд, занимавший много времени и ресурсов. Теперь медики смогут оперативно давать доказательства обоснованности своих выводов на этапе административного разбирательства.

Больничные во время войны

Изменения в законодательстве позволят также урегулировать вопросы страховых выплат на основе бумажных листков нетрудоспособности, которые используются в исключительных случаях в связи с военным положением в Украине.

Хотя более 99% листков нетрудоспособности в Украине уже оформляются в электронном виде, закон регулирует вопросы страховых выплат по бумажным больничным, когда по объективным причинам невозможно сформировать электронный больничный.

Введенные нормы направлены на усиление прозрачности процессов и защиту прав всех сторон: пациентов, врачей и страхователей.

Изменения вступают в силу через два месяца со дня, следующего за днем опубликования Закона.

Напомним, Верховная Рада 5 ноября 2025 года приняла закон об усовершенствовании порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности и документов, что является основанием для их формирования.