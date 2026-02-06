Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине меняется порядок выдачи и проверки больничных: президент подписал закон

врач
Контроль за больничными усиливается / Depositphotos

Президент Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий порядок работы с листьями нетрудоспособности. Нововведения касаются усовершенствования процедур выдачи, продления и проверки правомерности оформления больничных.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал .

Ключевым нововведением закона №4683-IX является привлечение уполномоченных врачей к проверке медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Ожидается, что порядок и требования к уполномоченным врачам определит Кабинет Министров Украины. В то же время их отбор будет производиться по прозрачной автоматизированной процедуре с помощью электронной системы здравоохранения.

Досудебное обжалование для медучреждений

Закон существенно расширяет права больниц. Теперь учреждения здравоохранения смогут оспорить решение о признании больничного необоснованным в досудебном порядке.

Раньше доказать правомерность действий врача можно было только через суд, занимавший много времени и ресурсов. Теперь медики смогут оперативно давать доказательства обоснованности своих выводов на этапе административного разбирательства.

Больничные во время войны

Изменения в законодательстве позволят также урегулировать вопросы страховых выплат на основе бумажных листков нетрудоспособности, которые используются в исключительных случаях в связи с военным положением в Украине.

Хотя более 99% листков нетрудоспособности в Украине уже оформляются в электронном виде, закон регулирует вопросы страховых выплат по бумажным больничным, когда по объективным причинам невозможно сформировать электронный больничный.

Введенные нормы направлены на усиление прозрачности процессов и защиту прав всех сторон: пациентов, врачей и страхователей.

Изменения вступают в силу через два месяца со дня, следующего за днем опубликования Закона.

Напомним, Верховная Рада 5 ноября 2025 года приняла закон об усовершенствовании порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности и документов, что является основанием для их формирования.

Автор:
Татьяна Бессараб