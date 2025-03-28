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С апреля будут действовать новые правила оплаты больничных: что изменится
С 4 апреля 2025 вступают в силу изменения, принятые Законом Украины № 4158-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования". Новые нормы закона определяют размеры выплат больничных при временной потере трудоспособности.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
В закон внесены определенные изменения, которыми предусмотрено предоставление застрахованным лицам (в том числе осуществляющим предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работающих на условиях трудового договора) пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам как по основному месту работы (деятельности), так и по месту работы по совместительству. Это будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года.
В то же время изменениями не предусмотрены ограничения количества мест работы по совместительству застрахованных лиц, по которым они имеют право получить страховые выплаты. Если человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы, чем то, где произошел несчастный случай), такой страхователь оплачивает потерпевшему первые пять дней временной нетрудоспособности за собственные средства. Размер выплаты – 100% средней зарплаты (налогооблагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника. С шестого дня временной нетрудоспособности финансирования больничных осуществляется ПФУ.
В случае необходимости в специальном медицинском уходе, постоянном постороннем уходе, бытовом обслуживании, дополнительном питании, предметах ухода, подтвержденных в порядке, определенном Кабмином, пострадавшему предоставляются социальные услуги по уходу на дому и натуральной помощи согласно государственным стандартам.
Социальная услуга по уходу на дому предоставляется пострадавшему по его выбору. Это осуществляется предоставлятелями социальных услуг в порядке, определенном Кабмином или путем выплаты за счет средств общеобязательного государственного социального страхования ежемесячной денежной компенсации за предоставление социальной услуги по уходу на дому членом семьи потерпевшего или другим лицом в размере не менее:
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размера минимальной заработной платы, установленной на день выплаты (при определении потребности в специальном медицинском уходе);
- 50% размера минимальной заработной платы, установленной на день выплаты (при определении потребности в постоянном постороннем уходе);
- 25% размера минимальной заработной платы, установленной на день выплаты (при определении потребности в бытовом обслуживании).
Справка
Пособие по временной нетрудоспособности (в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания) назначается и выплачивается работодателем, у которого наступил страховой случай социального страхования от несчастного случая, в размере 100% средней заработной платы. При этом первые семнадцать дней временной нетрудоспособности оплачиваются работодателем за собственные средства.
Напомним, Минсоцполитики внедряет новую систему социального страхования "еПотенциал" с мультидисциплинарной оценкой статуса инвалидности. В новациях предполагается предоставление удлиненного оплачиваемого лечения более года и поддержку во время реабилитации.