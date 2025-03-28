З квітня діятимуть нові правила оплати лікарняних: що зміниться

З 4 квітня 2025 року набувають чинності зміни, ухвалені Законом України № 4158-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування". Нові норми закону визначають розміри виплат лікарняних у разі тимчасової втрати працездатності.

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Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

До закону внесені певні зміни, якими передбачено надання застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом. Це застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року.

Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати. Якщо людина втратила працездатність через нещасний випадок і при цьому перебуває у трудових відносинах з іншим страхувальником (за іншим місцем роботи ніж те, де стався нещасний випадок), такий страхувальник оплачує потерпілому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за власні кошти. Розмір виплати – 100% середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника. З шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється ПФУ.

У разі потреби у спеціальному медичному догляді, постійному сторонньому догляді, побутовому обслуговуванні, додатковому харчуванні, предметах догляду, підтверджених у порядку, визначеному Кабміном, потерпілому надаються соціальні послуги догляду вдома та натуральної допомоги згідно з державними стандартами.

Соціальна послуга догляду вдома надається потерпілому за його вибором. Це здійснюється надавачами соціальних послуг у порядку, визначеному Кабміном або шляхом виплати за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома членом сім’ї потерпілого або іншою особою в розмірі не менше:

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати (у разі визначення потреби у спеціальному медичному догляді);



50% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати (у разі визначення потреби у постійному сторонньому догляді);

25% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати (у разі визначення потреби в побутовому обслуговуванні).

Довідково

Допомога по тимчасовій непрацездатності (внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) призначається та виплачується роботодавцем, у якого настав страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасного випадку, у розмірі 100% середньої заробітної плати. При цьому перші сімнадцять днів тимчасової непрацездатності оплачуються цим роботодавцем за власні кошти.

Нагадаємо, Мінсоцполітики запроваджує нову систему соціального страхування "єПотенціал" з мультидисциплінарною оцінкою статусу інвалідності. У новаціях передбачається надання подовженого оплачуваного лікування на понад рік та підтримку під час реабілітації.