Рада приняла закон о порядке выдачи листков нетрудоспособности: что изменится

Рада приняла закон о порядке выдачи больничных листков / Верховная Рада

Верховная Рада 5 ноября приняла закон об усовершенствовании порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности и документов, что является основанием для их формирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Что меняется

Как говорится в законопроекте №13062, документ :

  • усовершенствует процесс проведения проверок выдачи и обоснованности продления листков нетрудоспособности и документов, что является основанием для их формирования;
  • уточняет механизм компенсации сумм страховой выплаты при установлении необоснованности выдачи листка нетрудоспособности и обжалования требования на компенсацию;
  • предусматривает возможность использования в отдельных случаях бумажных листков нетрудоспособности не на время действия военного положения, а на постоянной основе;
  • предусматривает, что порядок и условия выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности в электронном реестре листков нетрудоспособности, обстоятельства и случаи оформления листов нетрудоспособности в бумажной форме устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, по согласованию с уполномоченным.

Реализация этих положений будет оказывать положительное влияние на соблюдение прав застрахованных лиц в системе общеобязательного социального страхования с временной потерей трудоспособности.

Оплата больничных

С апреля в Украине действуют новые положения, определяющие обновленный порядок выплат больничных в случае временной потери трудоспособности.

Так, пособие по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам будет предоставляться застрахованным лицам как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству.

В случае необходимости в специальном медицинском уходе, постоянном постороннем уходе или в дополнительных социальных услугах потерпевшему будет предоставляться соответствующая помощь в соответствии с государственными стандартами.

Уход на дому может осуществляться как специализированными учреждениями, так и членами семьи потерпевшего или другими лицами, получающими компенсацию:

  • в размере минимальной зарплаты – при необходимости в специальном медицинском уходе;
  • 50% минимальной зарплаты – если необходим постоянный посторонний уход;
  • 25% минимальной зарплаты – при необходимости бытового обслуживания.

Напомним, Минсоцполитики внедряет новую систему социального страхования "еПотенциал" с мультидисциплинарной оценкой статуса инвалидности. В новациях предполагается предоставление удлиненного оплачиваемого лечения более года и поддержку во время реабилитации.

Автор:
Светлана Манько