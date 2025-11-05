Рада ухвалила закон про порядок видачі листків непрацездатності: що змінюється

Верховна Рада 5 листопада прийняла закон щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Що змінюється

Як йдеться у законопроєкті №13062, документ:

удосконалює процес проведення перевірок видачі та обґрунтованості продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування;

уточнює механізм компенсації сум страхової виплати у разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності та оскарження вимоги на компенсацію;

передбачає можливість використання, в окремих випадках, паперових листків непрацездатності не на час дії воєнного стану, а на постійній основі;

передбачає, що порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності, обставини та випадки оформлення листків непрацездатності у паперовій формі встановлюється центральним органом виконавчої̈ влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з уповноваженим органом управління.

Зазначається, що реалізація цих положень матиме позитивний вплив на дотримання прав застрахованих осіб в системі загальнообов’язкового соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності.

Оплата лікарняних

З квітня в Україні діють нові положення, які визначають оновлений порядок виплат лікарняних у разі тимчасової втрати працездатності.

Так, допомога по тимчасовій непрацездатності, а також по вагітності та пологах надаватиметься застрахованим особам як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.

У разі потреби у спеціальному медичному догляді, постійному сторонньому догляді чи додаткових соціальних послугах потерпілому надаватиметься відповідна допомога відповідно до державних стандартів.

Догляд удома може здійснюватися як спеціалізованими установами, так і членами сім’ї потерпілого чи іншими особами, які отримуватимуть компенсацію:

у розмірі мінімальної зарплати – у разі потреби в спеціальному медичному догляді;

50% мінімальної зарплати – якщо необхідний постійний сторонній догляд;

25% мінімальної зарплати – у разі необхідності побутового обслуговування.

Нагадаємо, Мінсоцполітики запроваджує нову систему соціального страхування "єПотенціал" з мультидисциплінарною оцінкою статусу інвалідності. У новаціях передбачається надання подовженого оплачуваного лікування на понад рік та підтримку під час реабілітації.