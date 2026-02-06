В Україні змінюється порядок видачі та перевірки лікарняних: президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що змінює порядок роботи з листками непрацездатності. Нововведення стосуються вдосконалення процедур видачі, продовження та перевірки правомірності оформлення лікарняних.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Ключовим нововведенням закону № 4683-IX є залучення уповноважених лікарів до перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Очікується, що порядок і вимоги до уповноважених лікарів визначить Кабінет Міністрів України. Водночас їх відбір буде здійснюватися за прозорою автоматизованою процедурою за допомогою електронної системи охорони здоров'я.

Досудове оскарження для медзакладів

Закон суттєво розширює права лікарень. Тепер заклади охорони здоров'я зможуть оскаржити рішення про визнання лікарняного необґрунтованим у досудовому порядку.

Раніше довести правомірність дій лікаря можна було лише через суд, що займало багато часу та ресурсів. Тепер медики зможуть оперативно надавати докази обґрунтованості своїх висновків на етапі адміністративного розгляду.

Лікарняні під час війни

Зміни в законодавстві дозволять також врегулювати питання страхових виплат на основі паперових листків непрацездатності, які використовуються у виключних випадках у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Хоча понад 99% листків непрацездатності в Україні вже оформлюються в електронному вигляді, закон врегульовує питання страхових виплат за паперовими лікарняними, коли з об’єктивних причин неможливо сформувати електронний лікарняний.

Зазначається, що запроваджені норми спрямовані на посилення прозорості процесів та захист прав усіх сторін: пацієнтів, лікарів та страхувальників.

Зміни набирають чинності через два місяці з дня, наступного за днем опублікування Закону.

Нагадаємо, Верховна Рада 5 листопада 2025 року прийняла закон щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування.