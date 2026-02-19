Средняя зарплата врача экстренной помощи в 2026 году достигла 38 тысяч гривен

В 2026 году государство существенно увеличило финансирование экстренной медицинской помощи – на эти услуги в рамках Программы медицинских гарантий предусмотрено 13,1 млрд грн. Благодаря повышению капитационной ставки и введению новых коэффициентов средняя заработная плата врачей ЭМД уже в январе выросла до 38 тысяч гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Средняя зарплата врача

В 2026 году государство существенно увеличило финансирование экстренной медицинской помощи. В рамках Программы медицинских гарантий на эти услуги предусмотрено 13,1 млрд. грн., что более чем на 2 млрд грн превышает показатель 2025 года.

Ключевым решением стало повышение базовой капитационной ставки для экстренной медицинской помощи – до 375 грн. Благодаря этому центры экстренной медицинской помощи в январе-феврале 2026 дополнительно получили 306 млн грн. Увеличение финансирования создает ресурс для повышения уровня оплаты труда работников ЭМД. По расчетам, в таких условиях центры могут обеспечивать заработную плату врачей на уровне не ниже 35 тыс. грн.

Уже в январе 2026 средняя заработная плата врачей экстренной медицинской помощи в Украине выросла до 38 тыс. грн.

Также в 2026 году впервые был введен корректирующий коэффициент 1,7 для сельских территорий, что усиливает финансовую состоятельность центров ЭМД в общинах со сложной логистикой и большими зонами обслуживания. Для горных территорий продолжает действовать корректирующий коэффициент 1,2.

Кроме того, в 2026 году впервые были введены отдельные мотивационные доплаты для работников центров экстренной медицинской помощи, работающих в регионах активных боевых действий. Размер доплат составляет 12 тыс. грн для врачей (кроме врачей-интернов), 6 557,38 грн – для специалистов среднего медицинского звена, 2,5 тыс. грн – для младших медицинских работников и 4 098,36 грн – для водителей. В январе на эти выплаты направили 115,7 млн грн.

Такие доплаты получают работники центров ЭМД в семи областях Украины – Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Большинство регионов уже обеспечили выполнение базового ориентира уровня заработной платы для врачей экстренной медицинской помощи – не менее 35 тыс. грн. В частности, такой уровень оплаты труда зафиксирован в Тернопольской, Черниговской, Черновицкой, Одесской, Запорожской областях и Киеве. Более 35 тыс. грн. получают врачи медицины неотложных состояний в Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Самый высокий уровень средней заработной платы врачей медицины неотложных состояний - по данным НСЗУ - в январе 2026 зафиксирован в следующих регионах:

Киевская область - 49 466,20 грн,

Херсонская область - 48 832,16 грн,

Днепропетровская область - 47 243,05 грн,

Кировоградская область - 44 540,37 грн,

Харьковская область - 42 395,52 грн.

