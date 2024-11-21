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Семейные врачи в Украине смогут получать большую зарплату в 2025 году – Ляшко
Семейные врачи в Украине получат возможность получать более высокую заработную плату благодаря повышению капитационной ставки в 2025 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает Суспільне.
Так, в бюджете на 2025 год предусмотрено увеличение капитационной ставки – суммы, которую государство платит за медицинское обслуживание одного пациента. В настоящее время эта ставка составляет 786 гривен 65 копеек и зависит от фактического количества обращений пациентов к врачу.
По словам Ляшко, реформа предполагает, что государство больше не устанавливает зарплату медиков. Их размер определяет руководство больниц в зависимости от финансирования, которое они получают за предоставленные услуги.
Министр также подчеркнул, что реформа была ориентирована на пациента, но не нужно забывать о медработнике.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Точный размер повышения капитационной ставки пока не уточняется.
Что известно о капитационной ставке
Капитационная ставка определяет размер оплаты медицинского обслуживания одного пациента независимо от количества обращений за медицинской помощью в течение установленного периода. Согласно пояснениям Национальной службы здоровья, эта ставка охватывает все расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг, в частности:
- работу врача, медсестры и другого персонала;
- расходные материалы;
- амортизацию медицинского оборудования;
- организационные расходы.
Напомним, что с января 2025 маршруты транспортировки экстренной медицинской помощи будут согласовываться с Министерством здравоохранения Украины. Это решение направлено на повышение эффективности предоставления медицинских услуг.