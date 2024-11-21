НБУ курс:

USD

41,25

--0,08

EUR

43,56

--0,13

Наличный курс:

USD

41,65

41,58

EUR

44,12

43,95

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Здоровье
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Семейные врачи в Украине смогут получать большую зарплату в 2025 году – Ляшко

Зарплаты семейных врачей вырастут
Семейные врачи смогут получать более высокую зарплату

Семейные врачи в Украине получат возможность получать более высокую заработную плату благодаря повышению капитационной ставки в 2025 году. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает Суспільне.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие

Так, в бюджете на 2025 год предусмотрено увеличение капитационной ставки – суммы, которую государство платит за медицинское обслуживание одного пациента. В настоящее время эта ставка составляет 786 гривен 65 копеек и зависит от фактического количества обращений пациентов к врачу.

По словам Ляшко, реформа предполагает, что государство больше не устанавливает зарплату медиков. Их размер определяет руководство больниц в зависимости от финансирования, которое они получают за предоставленные услуги.

Министр также подчеркнул, что реформа была ориентирована на пациента, но не нужно забывать о медработнике.

Точный размер повышения капитационной ставки пока не уточняется.

Что известно о капитационной ставке

Капитационная ставка определяет размер оплаты медицинского обслуживания одного пациента независимо от количества обращений за медицинской помощью в течение установленного периода. Согласно пояснениям Национальной службы здоровья, эта ставка охватывает все расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг, в частности:

  • работу врача, медсестры и другого персонала;
  • расходные материалы;
  • амортизацию медицинского оборудования;
  • организационные расходы.

Напомним, что с января 2025 маршруты транспортировки экстренной медицинской помощи будут согласовываться с Министерством здравоохранения Украины. Это решение направлено на повышение эффективности предоставления медицинских услуг.

Автор:
Ольга Опенько