В Украине ужесточили контроль за маршрутами транспортировки пациента в больницу: что изменится

С января 2025 маршруты транспортировки экстренной медицинской помощи будут согласовываться с Министерством здравоохранения Украины, что будет способствовать более эффективному оказанию медицинских услуг.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины утвердил изменения в Порядок функционирования госпитальных округов и кластеров и установление их границ.

Как пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, много лет подряд существовала практика, когда "скорая" доставляла пациента в ближайшую больницу. Однако далеко не всегда ближайшая больница располагает необходимыми мощностями, специалистами и оборудованием. Поэтому больной и врачи теряли драгоценное время, ведь такие тяжелые состояния как инсульт, инфаркт или политравма требуют неотложного медицинского вмешательства.

"Для решения этого вопроса, в частности, и была создана состоятельная сеть медицинских учреждений. Утвержденные правительством изменения — это важный шаг к улучшению доступности качественной медицинской помощи для людей. "Экстренко" должна везти пациентов в четко определенные медучреждения, где есть все необходимое для эффективного лечения", — отметил Ляшко.

По его словам, также согласно принятому постановлению с 2025 года к единому медицинскому пространству присоединяются и медицинские учреждения, входящие в сферу управления Минздрава, заведения высшего медицинского образования, Национальную академию медицинских наук, Государственное управление делами.

"Это значит, что такие известные медучреждения, как, например, Институт сердца или больница Феофания, теперь будут открыты для всех. И, соответственно, тоже должны быть в маршрутах. Это не только об улучшении логистики, но и об оптимизации предоставления медицинской помощи в целом и рациональное использование имеющегося ресурса", – уточнил Ляшко.

Благодаря новым маршрутам транспортировки пациентов экстренной помощью в логистику включены не только коммунальные больницы, но и государственные учреждения здравоохранения, утвержденные Минздравом. Это означает, что пациенты с критическими состояниями, например инсульты, инфаркты или тяжелые травмы, будут доставляться в профильные больницы максимально быстро.

"В результате, качественная медицинская помощь станет более доступной. Пациенты будут получать лечение в медучреждениях, которые отвечают их потребностям — есть оборудование, необходимое для лечения того или иного заболевания, и обученных профильных специалистов. Также улучшится взаимодействие между медучреждениями, что позволит эффективнее реагировать на экстренные случаи", — убеждают в Минздраве.

Там добавляют, что формирование состоятельной сети медицинских учреждений в Киеве имеет некоторые особенности, которые также учтены в изменениях в Порядок функционирования госпитальных округов и кластеров. В столице находятся многие специализированные медучреждения (например, больница "Феофания" или Центр детской кардиологии и кардиохирургии), которые обслуживают определенную категорию людей или работают в специфических направлениях.

"Они не являются частью обычной сети больниц, как в других областях. Поэтому для Киева изменены общие критерии формирования сети больниц, чтобы учесть эту специфику. Это значит, что специализированные и ведомственные учреждения смогут быть включены в маршруты экстренной медицинской помощи и предоставлять свои услуги большей количества людей", — подчеркивают в Минздраве.

Напомним, в прошлом году Минздрав завершил третий, инфраструктурный, этап медицинской реформы – формирование состоятельной сети медучреждений .

общие больницы будут лечить простейшие заболевания как можно ближе к пациентам;

кластерные больницы будут принимать более сложные случаи;

сверхкластерные больницы будут обеспечивать специализированную помощь по соответствующим направлениям.

Заметим, по данным Минздрава, по состоянию на середину октября 2024 года почти 14 тысяч компаний имеют право на медицинскую практику в Украине. В 2024 году было выдано на 16% больше медицинских лицензий, чем за аналогичный период прошлого года. Спросом пользуются сестринское дело, организация и управление здравоохранением и терапия. Каждая пятая лицензированная медицинская компания находится в Киеве.