Стало известно, когда начнутся работы по восстановлению "Охматдета"

Строительные работы по восстановлению главного корпуса детской больницы Охматдет в Киеве, пострадавшей в результате российской ракетной атаки 8 июля, планируют начать весной 2025 года.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает "Укринформ".

"Мы хотим весной зайти в строительные работы", — подчеркнул он.

По словам Министра, конкретные сроки выполнения работ по восстановлению можно будет назвать после разработки проектной документации.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов, в настоящее время проведено техническое обследование главного и хирургического корпусов, есть технический отчет. Его должна оценить служба заказчика, в которой выступает международная инжиниринговая компания Eptisa.

Адаманов отметил, что консультанты этой компании обеспечат техническое, экономическое, организационное и экологическое сопровождение проекта восстановления как главного, так и хирургического корпуса НДСЛ "Охматдет". Это будет осуществляться за грантовые средства, предоставленные Всемирным банком, соглашение о чем было согласовано и подписано 14 ноября.

В настоящее время НИИ "Проектреконструкция" уже предоставил технический отчет по смете и объему строительных работ.

"Есть два сценария: мы можем успеть уже в ноябре объявить тендер на разработку проекта, и самый плохой сценарий – в декабре. Но в любом случае, в этом году мы объявляем тендер на проектную документацию", – подчеркнул Адаманов.

"Сначала сделают проектирование, проект потребует согласования с Мининфраструктуры, потому что Охматдет (главный корпус – ред.) строился по экспериментальному проекту в 2012 году. После этого – конкурс на строительную компанию", – добавил Ляшко.

Он отметил, что для токсикологического и административного корпуса будут разработаны проекты консервации, поскольку эти здания являются объектами культурного наследия. Консервация рассчитана на пять лет, по корпусам также будет представлен технический отчет, на основе которого будут приниматься решения о восстановлении этих объектов.

Также будет возобновлена трансформаторная подстанция, которая тоже была разрушена в результате атаки.

Как сообщалось, в октябре был заключен договор на проведение первоочередных противоаварийных работ в НДСЛ "Охматдет", тендер прошел на платформе Prozorro. Плательщиком выступил благотворительный фонд "Таблеточки". Победителем конкурса стала компания ООО "Юнит Девелопмент".

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

По информации издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

БО "Благотворительный фонд "Охматдет", проводивший тендер, отвергает обвинения в непрозрачности в использовании средств и категорически отрицает все обвинения в неблагочестии.

В июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и в этот раз уже на Prozorro.