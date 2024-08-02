Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново — Ляшко

Тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" вызвавший невероятный резонанс и возмущение в обществе проведут заново и на этот раз уже на Prozorro.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на прессбрифинге, пишет dozorro.

"Благотворительный фонд Охматдета перечислит средства на казначейский счет заведения, поэтому следующий тендер состоится уже в электронной системе Prozorro и по правилам публичных закупок. К проведению тендера будет привлечено ГП "Медицинские закупки".

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

За информацией издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

БО "Благотворительный фонд "Охматдет", проводивший тендер, отвергает обвинения в непрозрачности в использовании средств и категорически отрицает все обвинения в недоброчестве.

Учитывая резонанс, который вызвало у общества избрание победителя, благотворители сообщили, что готовят развернутый отчет по проведенному конкурсному отбору и компаниям, участвовавшим в тендере на площадке SmartTender.