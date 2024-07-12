Вместо поврежденных корпусов "Охматдета" построят один современный: строительную компанию определят на конкурсе

Два корпуса детской больницы "Охматдет", пострадавшие от российского ракетного удара 8 июля, не подлежат восстановлению. В ближайшее время "Охматдет" объявит сбор конкурсных предложений по выполнению работ по восстановлению.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что сейчас идет работа над восстановлением критически важных медицинских услуг в больнице. Речь идет прежде всего об операционных блоках, отделениях интенсивной терапии и отделениях детской онкологии, офтальмологии, урологии и нейрохирургии, которые должны заработать в новейшем корпусе больницы. Хотя он также получил повреждения во время российской ракетной атаки 8 июля, однако восстановительные работы внутри помещений, подготовка к остеклению и восстановлению фасада, уже идут.

По словам главы Минздрава, уже определены три направления, по которым будут направлены собранные благодаря пожертвованиям и выделенные правительством средства:

"Наши приоритеты – восстановление поврежденных помещений, создание возможностей для предоставления критически важных медицинских услуг и строительство нового корпуса вместо разрушенных и поврежденных аварийных зданий", - говорится в его сообщении.

В то же время Ляшко отметил, что параллельно проходит процесс обследования объектов "Охматдета", принадлежащих к культурному наследию города, а также технические обследования других поврежденных зданий. После их завершения можно будет приступить к проектированию нового здания на месте разрушенных и критически поврежденных корпусов. Специалисты уже занимаются подготовкой медицинского задания, которое предшествует работам по проектированию.

Строительную компанию для восстановления больницы выберут с помощью тендера

Как стало известно из брифинга, в настоящее время также продолжается работа по комплексной оценке нанесенного ущерба. Она требует времени и скрупулезности, но позволит максимально эффективно распределить ресурсы.

"Уже на следующей неделе ожидается первый дефектный акт по повреждениям, понесенным недавно возведенным корпусом "Охматдета", на базе которого планируется в первую очередь обеспечить оказание медицинской помощи. Потом Охматдет объявит сбор конкурсных предложений на выполнение работ по восстановлению. После выбора экспертной организации будет понятна дата начала работ и их продолжительность", – говорится в сообщении Минздрава.

Помощь на восстановление "Охматдета"

9 июля Кабинет министров Украины принял решение выделить 100 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета на восстановление разрушенных в результате российской ракетной атаки зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и "Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава".

Вечером 8 июля UNITED24 совместно с monobank запустил сбор 100 млн грн для восстановления и поддержки Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". В результате инициативы бизнесом и неравнодушными гражданами было собрано более 300 миллионов гривен.

Также 200 тысяч долларов для закупки необходимых медицинских материалов для "Охматдета" выделило МИД Тайваня.

В частности, правительство Литвы сообщило о выделении 1 миллиона евро на реконструкцию киевской детской больницы "Охматдет".

Вместе с тем, по предварительным оценкам, как отметил глава Минздрава, клиника потребует замены оборудования на сумму около 360-400 млн грн.

Ракетный удар по "Охматдету" 8 июля

8 июля 2024 года российские террористы поразили ракетой детскую больницу "Охматдет", что привело к значительным разрушениям зданий медучреждения и человеческим жертвам. Пострадали пять корпусов медучреждения, в том числе один новейший; одно здание – корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций – обрушилось полностью.

В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, сильно повреждены два хирургических и два соматических, реанимационное и хирургическое отделение. В новом, возведенном недавно, корпусе повреждено 12 отделений, из них 8 – хирургических, 5 – онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии.

Также частично повреждена единственная в стране онкогематологическая лаборатория.