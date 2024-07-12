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Вместо поврежденных корпусов "Охматдета" построят один современный: строительную компанию определят на конкурсе
Два корпуса детской больницы "Охматдет", пострадавшие от российского ракетного удара 8 июля, не подлежат восстановлению. В ближайшее время "Охматдет" объявит сбор конкурсных предложений по выполнению работ по восстановлению.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он отметил, что сейчас идет работа над восстановлением критически важных медицинских услуг в больнице. Речь идет прежде всего об операционных блоках, отделениях интенсивной терапии и отделениях детской онкологии, офтальмологии, урологии и нейрохирургии, которые должны заработать в новейшем корпусе больницы. Хотя он также получил повреждения во время российской ракетной атаки 8 июля, однако восстановительные работы внутри помещений, подготовка к остеклению и восстановлению фасада, уже идут.
По словам главы Минздрава, уже определены три направления, по которым будут направлены собранные благодаря пожертвованиям и выделенные правительством средства:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Наши приоритеты – восстановление поврежденных помещений, создание возможностей для предоставления критически важных медицинских услуг и строительство нового корпуса вместо разрушенных и поврежденных аварийных зданий", - говорится в его сообщении.
В то же время Ляшко отметил, что параллельно проходит процесс обследования объектов "Охматдета", принадлежащих к культурному наследию города, а также технические обследования других поврежденных зданий. После их завершения можно будет приступить к проектированию нового здания на месте разрушенных и критически поврежденных корпусов. Специалисты уже занимаются подготовкой медицинского задания, которое предшествует работам по проектированию.
Строительную компанию для восстановления больницы выберут с помощью тендера
Как стало известно из брифинга, в настоящее время также продолжается работа по комплексной оценке нанесенного ущерба. Она требует времени и скрупулезности, но позволит максимально эффективно распределить ресурсы.
"Уже на следующей неделе ожидается первый дефектный акт по повреждениям, понесенным недавно возведенным корпусом "Охматдета", на базе которого планируется в первую очередь обеспечить оказание медицинской помощи. Потом Охматдет объявит сбор конкурсных предложений на выполнение работ по восстановлению. После выбора экспертной организации будет понятна дата начала работ и их продолжительность", – говорится в сообщении Минздрава.
Помощь на восстановление "Охматдета"
9 июля Кабинет министров Украины принял решение выделить 100 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета на восстановление разрушенных в результате российской ракетной атаки зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и "Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава".
Вечером 8 июля UNITED24 совместно с monobank запустил сбор 100 млн грн для восстановления и поддержки Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". В результате инициативы бизнесом и неравнодушными гражданами было собрано более 300 миллионов гривен.
Также 200 тысяч долларов для закупки необходимых медицинских материалов для "Охматдета" выделило МИД Тайваня.
В частности, правительство Литвы сообщило о выделении 1 миллиона евро на реконструкцию киевской детской больницы "Охматдет".
Вместе с тем, по предварительным оценкам, как отметил глава Минздрава, клиника потребует замены оборудования на сумму около 360-400 млн грн.
Ракетный удар по "Охматдету" 8 июля
8 июля 2024 года российские террористы поразили ракетой детскую больницу "Охматдет", что привело к значительным разрушениям зданий медучреждения и человеческим жертвам. Пострадали пять корпусов медучреждения, в том числе один новейший; одно здание – корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций – обрушилось полностью.
В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, сильно повреждены два хирургических и два соматических, реанимационное и хирургическое отделение. В новом, возведенном недавно, корпусе повреждено 12 отделений, из них 8 – хирургических, 5 – онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии.
Также частично повреждена единственная в стране онкогематологическая лаборатория.