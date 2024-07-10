Литва выделила 1 миллион евро на восстановление детской больницы "Охматдет"

Правительство Литвы сообщило о выделении 1 миллиона евро на реконструкцию киевской детской больницы «Охматдет», разрушенной в результате российского ракетного удара. Об этом сообщила министр финансов Гинтаре Скайсте на заседании правительства, передает LRT.

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"Мы получили просьбу о помощи в восстановлении больницы, которая была обстреляна в Украине, и мы предлагаем выделить 1 миллион евро на помощь украинским жителям, пострадавшим от военной агрессии Российской Федерации. Мы хотим помочь Украине как можно скорее восстановить разрушенную инфраструктуру. Мы приглашаем другие страны присоединиться к нам", - сказала Гинтаре Скайсте.

Добавим, что информацию о выделении средств подтвердила и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на своей странице у Х. Она также добавила, что “единственный способ остановить террористическое государство – усилить поддержку победы Украины. Единственный справедливый способ поддержать восстановление Украины – заставить агрессора заплатить”.

Правительство Литвы сообщило о выделении 1 миллиона евро на реконструкцию киевской детской больницы «Охматдет», разрушенной в результате российского ракетного удара.

Напомним, утром 8 июля, Киев и другие города Украины получили ракетный удар. В результате атаки в Киеве обломки ракет упали в нескольких районах города, нанеся значительные повреждения. Россияне попали в детскую больницу "Охматдет", а обломки сбитых ракет повредили жилищную инфраструктуру.

Через день после инцидента, Министерство иностранных дел Тайваня выделило 200 тысяч долларов для помощи "Охматдету", направленным на закупку необходимых медицинских материалов.

Кроме международной поддержки, украинское правительство также не осталось в стороне. Кабинет министров Украины принял решение выделить 100 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета на восстановление зданий больницы и центра кардиохирургии, разрушенных в результате российской ракетной атаки.

Кроме того, каждая пострадавшая семья с детьми получит помощь в размере 10800 гривен на каждого члена семьи.

К возобновлению "Охматдета" активно присоединился украинский бизнес и граждане, собрав более 250 миллионов гривен на восстановление и поддержку больницы. К сбору присоединились более 250 тысяч человек, а также такие компании как "Аврора", "Сильпо" и Varus.