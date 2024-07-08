Россия потратила на ракетную атаку по Украине 8 июля более $200 млн

8 июля 2024 года около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Стоимость атаки страны-террориста по предварительным подсчетам – от 200 млн долларов до 250 млн долларов.

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Такие цифры приводит издание Forbes.

Всего, по предварительным данным Воздушных сил ВСУ, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает общую стоимость залпа в пределах от 200 млн до 250 млн долларов. При этом стоимость сбитых ракет Forbes оценивает в пределах от 160 млн. долларов до 200 млн. долларов.

Ракетная атака 8 июля

Напомним, 8 июля под атакой оказались разные города Украины: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

По состоянию на 17:30 известно об 11 погибших мирных жителях в Днепропетровской области, 22 – в Киеве.

В Киеве россияне попали в детскую больницу "Охматдет", а обломки сбитых ракет повредили жилищную инфраструктуру. Кроме того, падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

В Кривом Роге в результате российского удара зафиксировано несколько попаданий, в частности по административному зданию Северного горнообогатительного комбината.

9 июля в Киеве и Кривом Роге объявлен Днем траура. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках городов. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 9 июля в городах запрещены любые развлекательные мероприятия