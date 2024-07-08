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- Война в Украине
- Дата публикации
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Россия потратила на ракетную атаку по Украине 8 июля более $200 млн
8 июля 2024 года около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Стоимость атаки страны-террориста по предварительным подсчетам – от 200 млн долларов до 250 млн долларов.
Такие цифры приводит издание Forbes.
Всего, по предварительным данным Воздушных сил ВСУ, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крылатых ракет Х-101;
- 14 крылатых ракет "Калибр";
- 2 крылатые ракеты Х-22;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 11 крылатых ракет Х-101;
- 12 крылатых ракет "Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает общую стоимость залпа в пределах от 200 млн до 250 млн долларов. При этом стоимость сбитых ракет Forbes оценивает в пределах от 160 млн. долларов до 200 млн. долларов.
Ракетная атака 8 июля
Напомним, 8 июля под атакой оказались разные города Украины: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
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