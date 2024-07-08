- Категорія
- Війна в Україні
- Дата публікації
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Росія витратила на ракетну атаку по Україні 8 липня понад $200 млн
8 липня 2024 року близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Вартість атаки країни-терориста за попередніми підрахунками — від 200 млн доларів до 250 млн доларів.
Такі цифри наводить видання Forbes.
Всього, за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
- 13 крилатих ракет Х-101;
- 14 крилатих ракет "Калібр";
- 2 крилаті ракети Х-22;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 11 крилатих ракет Х-101;
- 12 крилатих ракет "Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює загальну вартість залпу в межах від 200 млн доларів до 250 млн доларів. При цьому вартість збитих ракет Forbes оцінює у межах від 160 млн доларів до 200 млн доларів.
Ракетна атака 8 липня
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