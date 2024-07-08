Росія витратила на ракетну атаку по Україні 8 липня понад $200 млн

8 липня 2024 року близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Вартість атаки країни-терориста за попередніми підрахунками — від 200 млн доларів до 250 млн доларів.

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Такі цифри наводить видання Forbes.

Всього, за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

13 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

2 крилаті ракети Х-22;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

3 балістичні ракети "Іскандер-М";

11 крилатих ракет Х-101;

12 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює загальну вартість залпу в межах від 200 млн доларів до 250 млн доларів. При цьому вартість збитих ракет Forbes оцінює у межах від 160 млн доларів до 200 млн доларів.

Ракетна атака 8 липня

Нагадаємо, 8 липня під атакою опинилися різні міста України: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Станом на 17:30 відомо про 11 загиблих мирних мешканців у Дніпропетровській області, 22 - у місті Києві.

В Києві росіяни поцілили в дитячу лікарню "Охматдит", а уламки збитих ракет пошкодили житлову інфраструктуру. Крім того, падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

У Кривому Розі внаслідок російського удару є декілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі Північного гірничозбагачувального комбінату.

9 липня у Києві та Кривому Розі оголошено Днем жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міст. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 9 липня в містах заборонені будь-які розважальні заходи