Литва виділила 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит"

Уряд Литви повідомив про виділення 1 мільйона євро на реконструкцію київської дитячої лікарні «Охматдит», яка була зруйнована в результаті російського ракетного удару. Про це повідомила міністр фінансів Гінтаре Скайсте на засіданні уряду, передає LRT.

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"Ми отримали прохання про допомогу у відновленні лікарні, яка була обстріляна в Україні, і ми пропонуємо виділити 1 мільйон євро на допомогу українським жителям, які постраждали від військової агресії Російської Федерації. Ми хочемо допомогти Україні якомога швидше відновити зруйновану інфраструктуру. Ми запрошуємо інші країни приєднатися до нас", - сказала Гінтаре Скайсте.

Додамо, що інформацію про виділення коштів підтвердила й прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте на своїй сторінці у Х.Вона також додала, що “єдиний спосіб зупинити терористичну державу - посилити підтримку перемоги України. Єдиний справедливий спосіб підтримати відновлення України - змусити агресора заплатити”.

Уряд Литви повідомив про виділення 1 мільйона євро на реконструкцію київської дитячої лікарні «Охматдит», яка була зруйнована в результаті російського ракетного удару.

Нагадаємо, вранці 8 липня, Київ та інші міста України зазнали ракетного удару. Внаслідок атаки в Києві уламки ракет впали в кількох районах міста, завдавши значних пошкоджень. Росіяни поцілили в дитячу лікарню "Охматдит", а уламки збитих ракет пошкодили житлову інфраструктуру.

Через день після інциденту, Міністерство закордонних справ Тайваню виділило 200 тисяч доларів для допомоги "Охматдиту", спрямованих на закупівлю необхідних медичних матеріалів.

Крім міжнародної підтримки, український уряд також не залишився осторонь. Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити 100 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на відновлення будівель лікарні та центру кардіохірургії, зруйнованих внаслідок російської ракетної атаки.

Крім того, кожна постраждала родина з дітьми отримає допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини.

До відновлення "Охматдиту" активно долучився український бізнес та громадяни, зібравши понад 250 мільйонів гривень на відновлення та підтримку лікарні. До збору долучилися понад 250 тисяч людей, а також такі компанії, як "Аврора", "Сільпо" та Varus.