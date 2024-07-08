В Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции

В результате утренней ракетной атаки в Киеве был нанесен серьезный ущерб энергетической инфраструктуре города. Россияне разрушили три трансформаторных подстанции ДТЭК.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным, в Голосеевском и Шевченковском районах столицы полностью разрушены или существенно повреждены три трансформаторные подстанции, принадлежащие компании ДТЭК.

Кроме того, зафиксировано повреждение электросетей в этих районах.

Энергетики ДТЭК уже приступили к аварийно-восстановительным работам на пострадавших объектах. Несмотря на масштаб разрушений, компания уверяет, что большинство домов в пострадавших районах будут подключены к резервным источникам питания в кратчайшие сроки.

Известно, что в результате российских атак ДТЭК и государственные предприятия понесли наибольшие потери в генерации. Они планируют покрыть убытки за счет собственного оборотного капитала и потенциальной поддержки доноров, в том числе из-за поставок оборудования.

С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы врагом более 180 раз. Это привело к разрушению или повреждению около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК.

Атака на Киев

Напомним, утром, 8 июля, Киев и другие города Украины получили массированный ракетный удар. В результате атаки в Киеве обломки ракет упали в нескольких районах города, нанеся значительные повреждения.

Россияне попали в детскую больницу "Охматдет", а обломки сбитых ракет повредили жилищную инфраструктуру.

Известно о 7 погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву. Спецслужбы на местах делают все, чтобы спасти из-под завалов и оказать помощь людям.