У Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції

Внаслідок ранкової ракетної атаки в Києві було завдано серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі міста. Росіяни зруйнували три трансформаторних підстанції ДТЕК.

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Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Згідно з даними, в Голосіївському та Шевченківському районах столиці повністю зруйновано або суттєво пошкоджено три трансформаторні підстанції, що належать компанії ДТЕК.

Крім того, зафіксовано пошкодження електромереж у цих районах.

Енергетики ДТЕК вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи на постраждалих об'єктах. Незважаючи на масштаб руйнувань, компанія запевняє, що більшість будинків у постраждалих районах буде підключено до резервних джерел живлення у найкоротші терміни.

Відомо, внаслідок російських атак ДТЕК та державні підприємства понесли найбільші втрати в генерації. Вони планують покрити збитки за рахунок власного оборотного капіталу та потенційної підтримки донорів, зокрема через постачання обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом понад 180 разів. Це призвело до руйнування або пошкодження близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.

Атака на Київ

Нагадаємо, вранці, 8 липня, Київ та інші міста України зазнали масованого ракетного удару. Внаслідок атаки в Києві уламки ракет впали в кількох районах міста, завдавши значних пошкоджень.

Росіяни поцілили в дитячу лікарню "Охматдит", а уламки збитих ракет пошкодили житлову інфраструктуру.

Відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Спецслужби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям.