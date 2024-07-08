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У Києві повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції
Внаслідок ранкової ракетної атаки в Києві було завдано серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі міста. Росіяни зруйнували три трансформаторних підстанції ДТЕК.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Згідно з даними, в Голосіївському та Шевченківському районах столиці повністю зруйновано або суттєво пошкоджено три трансформаторні підстанції, що належать компанії ДТЕК.
Крім того, зафіксовано пошкодження електромереж у цих районах.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Енергетики ДТЕК вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи на постраждалих об'єктах. Незважаючи на масштаб руйнувань, компанія запевняє, що більшість будинків у постраждалих районах буде підключено до резервних джерел живлення у найкоротші терміни.
Відомо, внаслідок російських атак ДТЕК та державні підприємства понесли найбільші втрати в генерації. Вони планують покрити збитки за рахунок власного оборотного капіталу та потенційної підтримки донорів, зокрема через постачання обладнання.
З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом понад 180 разів. Це призвело до руйнування або пошкодження близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.
Атака на Київ
Нагадаємо, вранці, 8 липня, Київ та інші міста України зазнали масованого ракетного удару. Внаслідок атаки в Києві уламки ракет впали в кількох районах міста, завдавши значних пошкоджень.
Росіяни поцілили в дитячу лікарню "Охматдит", а уламки збитих ракет пошкодили житлову інфраструктуру.
Відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. Спецслужби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям.