Замість пошкоджених корпусів "Охматдиту" збудують один сучасний: будівельну компанію визначать на конкурсі

Два корпуси дитячої лікарні "Охматдит", які постраждали від російського ракетного удару 8 липня, не підлягають відновленню. Найближчим часом "Охматдит" оголосить збір конкурсних пропозицій на виконання робіт з відновлення.

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Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він зазначив, що наразі триває робота над відновленням критично важливих медичних послуг в лікарні. Йдеться насамперед про операційні блоки, відділення інтенсивної терапії та відділення дитячої онкології, офтальмології, урології та нейрохірургії, які мають запрацювати у найновішому корпусі лікарні. Хоч він також зазнав пошкоджень під час російської ракетної атаки 8 липня, проте відновлювальні роботи всередині приміщень, підготовка до скління та відновлення фасаду, уже тривають.

За словами очільника МОЗ, уже визначені три напрями, за якими будуть спрямовані зібрані завдяки пожертвам та виділені урядом кошти:

"Наші пріоритети – відновлення пошкоджених приміщень, створення можливостей для надання критично важливих медичних послуг та будівництво нового корпусу замість зруйнованого та пошкоджених аварійних будівель", - йдеться в його повідомленні.

Водночас Ляшко зазначив, що паралельно відбувається процес обстеження обʼєктів "Охматдиту", які належать до культурної спадщини міста, а також технічні обстеження інших пошкоджених будівель. Після завершення цих обстежень можна буде розпочинати проєктування нової будівлі на місці зруйнованих та критично пошкоджених корпусів. Фахівці вже займаються підготовкою медичного завдання, яке передує роботам із проєктування.

Будівельну компанію для відновлення лікарні виберуть за допомогою тендера

Як стало відомо з брифінгу, наразі також триває робота з комплексного оцінювання завданих збитків. Вона потребує часу та скрупульозності, але дозволить максимально ефективно розподілити ресурси.

"Уже наступного тижня очікується перший дефектний акт щодо пошкоджень, яких зазнав нещодавно зведений корпус "Охматдиту", на базі якого планується першочергово забезпечити надання медичної допомоги. По тому Охматдит оголосить збір конкурсних пропозицій на виконання робіт з відновлення. Після вибору експертної організації буде зрозуміла дата початку робіт та їхня тривалість" – йдеться в повідомленні МОЗ.

Допомога на відновлення "Охмадиту"

9 липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити 100 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на відновлення зруйнованих внаслідок російської ракетної атаки будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та "Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ".

Ввечері 8 липня UNITED24 спільно з monobank запустила збір 100 млн грн для відновлення і підтримки Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". В результаті ініціативи бізнесом і небайдужими громадянами було зібрано понад 300 мільйонів гривень.

Також 200 тисяч доларів для закупівлі необхідних медичних матеріалв "Охматдиту" виділило МЗС Тайваню.

Зокрема, уряд Литви повідомив про виділення 1 мільйона євро на реконструкцію київської дитячої лікарні "Охматдит".

Разом з тим, за попередніми оцінками, як зазначив очільник МОЗ, клініка потребуватиме заміни обладнання на суму близько 360-400 млн грн.

Ракетний удар по "Охматдиту" 8 липня

8 липня 2024 року російські терористи вразили ракетою дитячу лікарню "Охматдит", що призвело до значних руйнувань будівель медзакладу та людських жертв. Постраждали пʼять корпусів медзакладу, в тому числі один найновіший; одна будівля – корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій – обвалилася повністю.

У старому хірургічному корпусі вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджено два хірургічні й два соматичні, реанімаційне та хірургічне відділення. У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 – хірургічних, 5 – онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії.

Також частково пошкоджено єдину в країні онкогематологічну лабораторію.