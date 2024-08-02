Тендер на відбудову "Охматдиту" скасують і проведуть заново - Ляшко

Тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" який викликав неймовірний резонанс та обурення в суспільстві проведуть заново і цього разу вже на Prozorro.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на пресбрифінгу, пише dozorro.

"Благодійний фонд Охматдиту перерахує кошти на казначейський рахунок закладу, тож наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель. До проведення тендеру буде залучене ДП "Медичні закупівлі".

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

БО "Благодійний фонд "Охматдит", який проводив тендер, відкидає звинувачення щодо непрозорості у використанні коштів і категорично заперечує всі звинувачення щодо недоброчесності.

Зважаючи на резонанс, який викликало в суспільства обрання переможця, благодійники повідомили, що готують розгорнутий звіт щодо проведеного конкурсного відбору та компаній, які брали участь у тендері на майданчику SmartTender.