БО "Благодійний фонд "Охматдит" відкидає звинувачення щодо непрозорості у використанні коштів

БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство" категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ "Охматдит", який постраждав після ракетної атаки 8 липня.

Про це йдеться на сторінці фонду.

Представники фонду наголосили, що вартість робіт, необхідних для відновлення будівлі, згідно з попередньою оцінкою, становить 431 млн грн. Це гранична вартість, і у випадку зменшення фактичних витрат, сума також буде знижена. В цю оцінку входять вже виконані роботи.

"На підставі дефектного акту учасники конкурсного відбору запропонували свої цінові пропозиції. З цих пропозицій та на підставі проведеного due diligence за участі юридичної компанії “Столична правова фундація” була відібрана пропозиція компанії "Буд-Технолоджі", - пише організація.

Зважаючи на резонанс, який викликало в суспільства обрання переможця, благодійники повідомили, що нотують розгорнутий звіт щодо проведеного конкурсного відбору та компаній, які брали участь у тендері на майданчику SmartTender.

"Всі протоколи з висновками від Фонду та НДСЛ "Охматдит" буде надано на ознайомлення громадськості для контролю за прозорістю та доброчесністю проведення конкурсного відбору та витрачання коштів, які було зібрано після 8 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, процедура тендеру була відкритою, і в ньому могли брати участь всі бажаючі компанії, а конкурсний відбір не є тендером у розумінні закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом для "відкритого та добросовісного використання пожертвуваних коштів".

У відборі взяли участь 14 будівельних компаній

Загалом у відборі взяли участь 14 будівельних компаній, які, за словами благодійників, були перевірені на доброчесність. Консультативна рада, що включала незалежних експертів, оцінювала кожного учасника за п'ятьма критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід та цінова пропозиція.

Проте, в БО наголошують, що жодна гривня, яка надійшла на рахунок фонду після 8 липня на відновлення "Охматдиту", використана не була, а жоден договір ще не підписаний.

У зв’язку із запитом суспільства щодо процедури відбору переможця 2 серпня о 14:00 відбудеться пресбрифінг за участю Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Генерального директора НДСЛ "Охматдит" Володимира Жовніра, Голови благодійного фонду Охматдиту Євгена Вембера, представників компанії "Буд-Технолоджі" та юристів. На заході буде надано розгорнутий звіт щодо проведеного конкурсного відбору, і всі охочі матимуть можливість отримати відповіді на свої запитання.

Що стало причиною резонансу

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

При цьому, як показав аналіз тендеру, з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт.

Крім того повідомляється, що замовник з невідомих причин проігнорував наступні проблеми у пропозиції переможця. Наприклад, "Буд-технолоджі" вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран "Камаз", MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB.

"Жоден із цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки", - пише видання.