У МОЗ відреагували на скандал з вибором компанії для відновлення "Охматдиту": просять правоохоронців перевірити

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що 19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", узгодивши Критерії оцінювання та Методичні рекомендації оцінювання конкурсних пропозицій з "Охматдитом", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

Що відомо про проведений тендер

За результатами проведення тендеру з пропозиціями на участь в проведенні поточного ремонту вийшло 17 будівельних компаній України, 14 з яких з’явились для проведення конкурсу.

Кожен учасник оцінювався за 5 критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Деякі компанії були усунені через порушення принципу доброчесності, зокрема, відкриті кримінальні провадження.

На підставі даних відкритих джерел та аналізу, наданих учасниками Конкурсу документів, робочій групі НДСЛ "Охматдит" рекомендували обрати переможцем тендеру ТОВ "Буд-Технолоджі".

Про це було публічно повідомлено. Наразі договір ще не підписаний, оскільки вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи.

"Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий", - зазначив Ляшко.

Пропозиція компанії-переможця тендеру є однією з найдорожчих

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

При цьому, як показав аналіз тендеру, з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт.

Водночас "Охматдит" акцентував увагу, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами.

Крім того повідомляється, що замовник з невідомих причин проігнорував наступні проблеми у пропозиції переможця. Наприклад, "Буд-технолоджі" вказала лише оренду такої будівельної техніки: автокран "Камаз", MAN з маніпулятором та Екскаватор JCB.

"Жоден із цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки", - пише видання.

Що відомо про обраного підрядника "Буд-технолоджі"

ТОВ "Буд-технолоджі" зі статутним капіталом 5 тисяч гривень зареєстровано у Запоріжжі. У державних тендерах участі не брало. У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір підряду з ТОВ "Крам-інвест" на будівельні роботи щодо клініки в Запоріжжі по вул. Святого Миколая, 27. Із публічного повідомлення про будівництво запорізької клініки UniClinic відомо, що воно було реалізовано запорізькою компанією-забудовником Sensar Марка Марченка.

Сьогодні власником і керівником "Буд-Технолоджі" є Василь Кобизь, який прописаний в селі Братське Запорізької області. За даними NGL.media, раніше її керівником була Ольга Шаленна – мама Євгена Шаленного, давнього партнера Марка Марченка.

Ракетний удар по "Охматдиту" 8 липня

8 липня 2024 року російські терористи вразили ракетою дитячу лікарню "Охматдит", що призвело до значних руйнувань будівель медзакладу та людських жертв. Постраждали пʼять корпусів медзакладу, в тому числі один найновіший; одна будівля – корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій – обвалилася повністю.

У старому хірургічному корпусі вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджено два хірургічні й два соматичні, реанімаційне та хірургічне відділення. У новому, зведеному лише нещодавно, корпусі пошкоджено 12 відділень, з них 8 – хірургічних, 5 – онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії.

Також частково пошкоджено єдину в країні онкогематологічну лабораторію.