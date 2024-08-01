В МОЗ отреагировали на скандал с выбором компании для восстановления "Охматдета": просят правоохранителей проверить

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздраву. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСБ "Охматдет".

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что 19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", согласовав Критерии оценки и Методические рекомендации оценки конкурсных предложений с "Охматдетом", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСБ под тот объем работ, на которые уже был составлен дефектный акт.

Что известно о проведенном тендере

По результатам проведенного тендера с предложениями на участие в проведении текущего ремонта вышли 17 строительных компаний Украины, 14 из которых явились для проведения конкурса.

Каждый участник оценивался по 5 критериям: собеседование, оценка персонала, оценка материально-технической базы, опыт, ценовое предложение. Некоторые компании были отстранены из-за нарушения принципа добродетели, в частности, открыты уголовные производства.

На основании данных открытых источников и анализа, предоставленных участниками Конкурса документов, рабочей группе НДСБ "Охматдет" рекомендовали выбрать победителем тендера ООО "Буд-Технолоджи".

Об этом было публично сообщено. Пока договор еще не подписан, поскольку изучалась способность компании выполнить все необходимые работы.

"Вижу, что этот выбор вызвал резонанс, поэтому сегодня мы обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок. Со своей стороны хочу еще раз подчеркнуть, что я лично и моя команда делаем все, чтобы процесс был абсолютно прозрачный", — отметил Ляшко.

Предложение компании-победителя тендера является одним из самых дорогих

По информации издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

При этом, как показал анализ тендера, из десяти более дешевых предложений по меньшей мере семь содержали полностью заполненные коммерческие предложения с указанием цен за разные виды работ.

В то же время, "Охматдет" акцентировал внимание, что проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом, организованным с целью открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами.

Кроме того, сообщается, что заказчик по неизвестным причинам проигнорировал следующие проблемы в предложении победителя. К примеру, "Буд-технолоджи" указала лишь аренду такой строительной техники: автокран "Камаз", MAN с манипулятором и Экскаватор JCB.

"Ни один из этих механизмов не может быть использован для монтажа фасадов выше второго этажа. Также фирма не загрузила никакие данные об оборудовании для монтажа плитки", — пишет издание.

Что известно об избранном подрядчике "Буд-Технолоджи"

ООО "Буд-Технолоджи" с уставным капиталом 5 тысяч гривен зарегистрировано в Запорожье. В государственных тендерах не участвовало. В качестве опыта выполнения аналогичных работ фирма загрузила договор подряда с ООО "Крам-Инвест" на строительные работы по клинике в Запорожье по ул. Святого Николая, 27. Из публичного сообщения о строительстве запорожской клиники UniClinic известно, что оно было реализовано запорожской компанией-застройщиком Sensar Марка Марченко.

Сегодня владельцем и руководителем "Буд-Технолоджи" является Василий Кобызь, прописанный в селе Братское Запорожской области. По данным NGL.media, ранее ее руководителем была Ольга Шаленна – мама Евгения Шаленного, давнего партнера Марка Марченко.

Ракетный удар по "Охматдету" 8 июля

8 июля 2024 года российские террористы поразили ракетой детскую больницу "Охматдет", что привело к значительным разрушениям зданий медучреждения и человеческим жертвам. Пострадали пять корпусов медучреждения, в том числе один новейший; одно здание – корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций – обрушилось полностью.

В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, сильно повреждены два хирургических и два соматических, реанимационное и хирургическое отделение. В новом, возведенном недавно, корпусе повреждено 12 отделений, из них 8 – хирургических, 5 – онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии.

Также частично повреждена единственная в стране онкогематологическая лаборатория.