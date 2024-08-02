БО "Благотворительный фонд "Охматдет" отвергает обвинения в непрозрачности использования средств

БО "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство" категорически отрицает все обвинения в непрозрачности и неблагочестии в использовании средств, собранных на восстановление корпуса НДСЛ "Охматдет", пострадавшего после ракетной атаки 8 июля.

Об этом идет речь на странице фонда.

Представители фонда подчеркнули, что стоимость работ, необходимых для восстановления здания, согласно предварительной оценке, составляет 431 млн. грн. Это предельная стоимость, и в случае уменьшения фактических затрат сумма также будет снижена. В эту оценку входят уже проделанные работы.

"На основании дефектного акта участники конкурсного отбора предложили свои ценовые предложения. Из этих предложений и на основании проведенного due diligence при участии юридической компании "Столичный правовой фонд" было отобрано предложение компании "Буд-Технолоджи", — пишет организация.

Учитывая резонанс, который вызвало у общества избрание победителя, благотворители сообщили, что записывают развернутый отчет по проведенному конкурсному отбору и компаниям, участвовавшим в тендере на площадке SmartTender.

"Все протоколы с выводами от Фонда и НДСЛ "Охматдет" будут предоставлены на ознакомление общественности для контроля за прозрачностью и добродетелью проведения конкурсного отбора и расходования средств, собранных после 8 июля 2024 года", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, процедура тендера была открыта, и в нем могли принимать участие все желающие компании, а конкурсный отбор не является тендером в понимании закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом для "открытого и добросовестного использования пожертвованных средств".

В отборе приняли участие 14 строительных компаний

В отборе приняли участие 14 строительных компаний, которые, по словам благотворителей, были проверены на добродетель. Консультативный совет, включавший независимых экспертов, оценивал каждого участника по пяти критериям: собеседование, оценка персонала, оценка материально-технической базы, опыт и ценовое предложение.

Однако в БО отмечают, что ни одна гривна, поступившая на счет фонда после 8 июля на восстановление "Охматдета", использована не была, а ни один договор еще не подписан.

В связи с запросом общества по процедуре отбора победителя 2 августа в 14:00 состоится прессбрифинг с участием Министра здравоохранения Виктора Ляшко, Генерального директора НДСЛ "Охматдет" Владимира Жовнира, Председателя благотворительного фонда Охматдета Евгения Вембера, представителей компании "Буд- Технолоджи и юристов. На мероприятии будет предоставлен развернутый отчет о проведенном конкурсном отборе, и у всех желающих будет возможность получить ответы на свои вопросы.

Что стало причиной резонанса

За информацией издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

При этом, как показал анализ тендера, из десяти более дешевых предложений по меньшей мере семь содержали полностью заполненные коммерческие предложения с указанием цен за разные виды работ.

Кроме того, сообщается, что заказчик по неизвестным причинам проигнорировал следующие проблемы в предложении победителя. К примеру, "Буд-технолоджи" указала лишь аренду такой строительной техники: автокран "Камаз", MAN с манипулятором и Экскаватор JCB.

"Ни один из этих механизмов не может быть использован для монтажа фасадов выше второго этажа. Также фирма не загрузила никакие данные об оборудовании для монтажа плитки", — пишет издание.