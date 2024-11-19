Стало відомо, коли розпочнуться роботи з відновлення "Охматдиту"

Будівельні роботи з відновлення головного корпусу дитячої лікарні Охматдит у Києві, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня, планують розпочати навесні 2025 року.

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Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє "Укрінформ".

"Ми хочемо на весну зайти у будівельні роботи", – наголосив він.

За словами міністра, конкретні терміни виконання робіт з відновлення можна буде назвати після розробки проєктної документації.

Як розповів заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов, наразі проведено технічне обстеження головного і хірургічного корпусів, є технічний звіт. Його має оцінити служба замовника, якою виступає міжнародна інжинірингова компанія Eptisa

Адаманов зауважив, що консультанти цієї компанії забезпечать технічний, економічний, організаційний та екологічний супровід проєкту відновлення як головного, так і хірургічного корпусів НДСЛ "Охматдит". Це буде здійснюватися за грантові кошти, надані Світовим банком, угоду про що було погоджено і підписано 14 листопада.

Наразі НДІ "Проєктреконструкція" вже надав технічний звіт з кошторисом та обсягом будівельних робіт. Інжинірингова компанія проведе перевірку цих документів, після чого їх доправлять на державну експертну оцінку. Після цього служба замовника може підготувати завдання для проєктування, яке є складовою тендерної документації.

"Є два сценарії: ми можемо встигнути вже у листопаді оголосити тендер на розробку проєкту, і найгірший сценарій – у грудні. Але у будь-якому разі, в цьому році ми оголошуємо тендер на проєктну документацію", – підкреслив Адаманов.

"Спочатку зроблять проєктування, проєкт потребуватиме узгодження з Мінінфраструктури, бо Охматдит (головний корпус – ред.) будувався по експериментальному проєкту у 2012 році. Після цього – конкурс на будівельну компанію", – додав Ляшко.

Він зауважив, що для токсикологічного та адміністративного корпусів будуть розроблені проєкти консервації, оскільки ці будівлі є обʼєктами культурної спадщини. Консервація розрахована на п'ять років, по корпусах також буде представлено технічний звіт, на основі якого будуть ухвалювати рішення про відновлення цих обʼєктів.

Також буде відновлено трансформаторну підстанцію, яка теж була зруйнована внаслідок атаки. USAID надасть для Охматдиту шість трансформаторів, їх доставка планується у січні 2025 року. Нині електропостачання Охматдиту забезпечують три тимчасові трансформатори, які надав ДТЕК.

Як повідомлялося, у жовтні був укладений договір на проведення першочергових протиаварійних робіт в НДСЛ "Охматдит", тендер відбувся на платформі Prozorro. Платником виступив благодійний фонд "Таблеточки". Переможцем конкурсу стала компанія ТОВ "Юніт Девелопмент".

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

БО "Благодійний фонд "Охматдит", який проводив тендер, відкидає звинувачення щодо непрозорості у використанні коштів і категорично заперечує всі звинувачення щодо недоброчесності.

У липні голова МОЗ повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" який викликав неймовірний резонанс та обурення в суспільстві проведуть заново і цього разу вже на Prozorro.