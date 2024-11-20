В Україні посилили контроль за маршрутами транспортування пацієнта до лікарні: що зміниться

З січня 2025 року маршрути транспортування екстреної медичної допомоги узгоджуватимуться з Міністерством охорони здоров’я України, що сприятиме більш ефективному наданню медичних послуг.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України затвердив зміни до Порядку функціонування госпітальних округів і кластерів та встановлення їхніх меж.

Як пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, багато років поспіль існувала практика, коли "швидка" доставляла пацієнта до найближчої лікарні. Проте далеко не завжди найближча лікарня має необхідні потужності, фахівців та обладнання. Через це хворий і лікарі втрачали дорогоцінний час, адже такі тяжкі стани як інсульт, інфаркт чи політравма вимагають невідкладного медичного втручання.

"Для розв'язання цього питання, зокрема, і була створена спроможна мережа медичних закладів. Затверджені урядом зміни — це важливий крок до покращення доступності якісної медичної допомоги для людей. "Екстренка" має везти пацієнтів у чітко визначені медзаклади, де є все необхідне для ефективного лікування", - зауважив Ляшко.

За його словами, також згідно прийнятою постановою з 2025 року до єдиного медичного простору доєднуються і медичні установи, які входять до сфери управління МОЗ, закладів вищої медичної освіти, Національної академії медичних наук, Державного управління справами.

"Це означає, що такі відомі медзаклади, як, наприклад, Інститут серця чи лікарня Феофанія, тепер будуть відкриті для всіх. І, відповідно, теж повинні бути в маршрутах. Це не лише про покращення логістики, а й про оптимізацію надання медичної допомоги загалом та раціональне використання наявного ресурсу", – уточнив Ляшко.

Завдяки новим маршрутам транспортування пацієнтів екстреною допомогою, до логістики включено не лише комунальні лікарні, але й державні заклади охорони здоров’я, затверджені МОЗ. Це означає, що пацієнти з критичними станами, як-от інсульти, інфаркти чи важкі травми, доставлятимуться до профільних лікарень максимально швидко.

"У результаті, якісна медична допомога стане доступнішою. Пацієнти отримуватимуть лікування у медзакладах, які відповідають їх потребам — тобто мають обладнання, необхідне для лікування того чи іншого захворювання, та навчених профільних фахівців. Також покращиться взаємодія між медзакладами, що дозволить ефективніше реагувати на екстрені випадки", - переконують у МОЗ.

Там додають, що формування спроможної мережі медичних закладів у Києві має певні особливості, які також враховані у змінах до Порядку функціонування госпітальних округів і кластерів. У столиці знаходиться багато спеціалізованих медзакладів (наприклад, лікарня "Феофанія" або Центр дитячої кардіології та кардіохірургії), які обслуговують певну категорію людей або працюють у специфічних напрямах.

"Вони не є частиною звичайної мережі лікарень, як у інших областях. Тому для Києва змінено загальні критерії формування мережі лікарень, щоб врахувати цю специфіку. Це означає, що спеціалізовані та відомчі заклади зможуть бути включені до маршрутів екстреної медичної допомоги та надавати свої послуги більшій кількості людей", - підкреслюють у МОЗ.

Нагадаємо, минулого року МОЗ завершило третій, інфраструктурний, етап медичної реформи – формування спроможної мережі медзакладів. Кожна область є окремим госпітальним округом, поділеним на кластери. Лікарні в округах розділено на три рівні:

загальні лікарні лікуватимуть найпростіші захворювання якомога ближче до пацієнтів;

кластерні лікарні прийматимуть складніші випадки;

надкластерні лікарні забезпечуватимуть спеціалізовану допомогу за відповідними напрямами.

Зауважимо, за даними МОЗ станом на середину жовтня 2024 року майже 14 тисяч компаній мають право на медичну практику в Україні. У 2024 році видали на 16% більше медичних ліцензій, ніж за аналогічний період минулоріч. Попитом користуються сестринська справа, організація та управління охороною здоров'я та терапія. Кожна п’ята ліцензована медична компанія знаходиться у Києві.