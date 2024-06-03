Как работает система бронирования работников и какие вызовы она создает перед бизнесом и экономикой

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Вокруг темы мобилизации сейчас, пожалуй, в обществе ломается больше всего копий.

С одной стороны нужны люди, чтобы пополнять войско для защиты страны. А с другой стороны, это войско нужно удерживать, то есть должна работать экономика, а без людей это невозможно.

И там, и там – вопросы в людях. Соответственно существует сложный вызов, как найти баланс между фронтом и тылом.

Расскажу на примере нашего предприятия, как работает система бронирования, чего не хватает и какие сложности могут возникать в будущем.

Сентравис получил статус критически важного для функционирования экономики предприятия. Следовательно, это дает возможность бронировать работников. В такое сложное время, как сейчас, я считаю, наличие самой системы бронирования – уже большое достижение.

В общей сложности у нас забронировано около 250 работников, хотя имеем квоту более чем на 300 человек. Всю квоту мы не смогли использовать, поскольку перед подачей документов на бронь мужчинам нужно обновить данные в ТЦК, но не все хотят это делать.

Причины разные, основная из них – люди боятся идти в ТЦК, потому что не знают, что будет дальше, дождутся ли они брони или им сразу вручат повестку?

Обычно между днем подачи запроса на бронь работника и получением подтверждения проходит до 30 дней. То есть, есть временной разрыв и это один из вопросов, который нужно решить .

Например, можно было бы ввести правило, что военнообязанного не мобилизуют в течение того времени, пока готовится и рассматривается дело о бронировании.

В этом случае у нас было бы больше возможностей для найма мужчин. Ибо первый вопрос, который сейчас возникает во время собеседования, – это наличие военно-учетных документов у кандидата. Если их нет и мужчина не хочет идти в ТЦК обновлять свои данные (а мы не можем обещать, что его не мобилизуют, потому что на бронирование нужно время), собеседование на этом заканчивается.

Поэтому уже сейчас сложно найти кандидатов на "мужские" вакансии, то есть те, где нужна физическая сила. К примеру, на нашем предприятии в Ужгороде, которое производит инструментальные трубы для автомобилей, мы уже несколько месяцев не можем закрыть пять вакансий. Мужчин нет, а приходящие либо не имеют военно-учетных документов, либо не хотят идти в ТЦК.

Еще один вопрос – наделение работодателей фактически функциями помощников ТЦК.

Согласно Постановлению Правительства №560, теперь руководители предприятий обязаны организовывать оповещения военнообязанных путем вручения повесток. Более того, еще и обеспечивать их прибытие в ТЦК и сообщать о фактах отказа от вручения повесток.

Это закладывает мину замедленного действия под доверие к работодателям и под рынок труда. Кто согласится прийти на работу на предприятие, на котором работодатель будет вручать повестки и доставлять военнообязанных в ТЦК?

Следовательно, предварительные пробелы в правилах бронирования и некоторые новые законодательные нормы будут существенно влиять на процесс найма работников и в целом на экономику страны.

Уже сейчас я вижу такие риски, как:

"тенизация" рынка труда – часть компаний будут нанимать работников неофициально;

хронический кадровый голод – с каждым месяцем все труднее будет найти работников, особенно мужчин;

тестирование новых методов найма, в частности, поиск кандидатов среди рабочих мигрантов из других стран;

снижение объемов производства и, как следствие, падение экономических показателей.

Недавно Европейская Бизнес Ассоциация обращалась к власти с призывом сделать мобилизацию более прогнозируемой. Не потому, что кто-то не хочет защищать страну, а потому что нужны трезвые расчеты и план действий, как финансировать войну преимущественно за свой счет.

Уже в этом году, по словам министра финансов Сергея Марченко, в нашем бюджете есть кассовый разрыв. В следующем году он составит $12-15 млрд. Конечно, можно надеяться на кредиты и внешнюю помощь, но рассчитать ее на 100% мы не можем.

В этом случае власти и бизнесу нужно совместно договориться о правилах игры, которые помогут выстоять и победить в этой войне.