В Україні розпочалося наповнення реєстру автобусних маршрутів: чому це важливо

В Україні стартує наповнення Реєстру міжміських та приміських автобусних маршрутів. Він буде наповнюватись поступово – на основі інформації від організаторів перевезень, зокрема обласних військових адміністрацій.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій

Для цього Укртрансбезпека запустила окремий модуль в Реєстрі автобусних маршрутів. Обласні адміністрації вже розпочали вносити інформацію до модуля.

Наповнення Реєстру – один з елементів реформи внутрішніх автомобільних перевезень Міністерства розвитку громад та територій. Таким чином інформація про мережу приміських та міжміських автобусних маршрутів стане загальнодоступною.

У першу чергу це важливо для роботи бізнесу, який безпосередньо зможе побачити наявні маршрути та планувати свою діяльність щодо відкриття нових.

Що міститиме Реєстр міжміських та приміських автобусних маршрутів

назви автобусних маршрутів та візуальний вигляд маршруту на мапі;

номери автобусних маршрутів (рейсів);

організаторів пасажирських перевезень;

автомобільних перевізників, що надають послуги з перевезень пасажирів на таких маршрутах.

Впровадження та запуск Модуля дозволить перевізникам отримувати інформацію щодо приміських та міжміських маршрутів (у межах області). Мова й про ті маршрути, які не обслуговуються з різних причини.

Пасажиру Реєстр допоможе знайти потрібний приміськими та міжміськими автобусний маршрут за допомогою наявних фільтрів.

Державі Реєстр дасть можливість проаналізувати мережу маршрутів, виявити неактуальні маршрути та ініціювати створення нових.

Нещодавно Рада підтримала у другому читанні євроінтеграційний законопроєкт, який наближає український ринок автомобільних перевезень до стандартів ЄС. Законопроєкт спрямований на вдосконалення процедур ліцензування перевізників для доступу до ринку перевезень. Йдеться про міжнародних перевізників вантажів чи пасажирів, а також внутрішніх перевізників пасажирів чи небезпечних товарів.