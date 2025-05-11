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У квітні український автопарк поповнили 210 автобусів: які марки купували частіше
У квітні український автопарк поповнили 210 автобусів, включно з мікроавтобусами. Це удвічі більше, ніж у квітні 2024 року. Серез нових автотранспортних засобів найбільшою популярністю користувалися автобуси американського виробника Ford і французького Citroën.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Відносно березня 2025 року український ринок автобусів збільшився на 3%. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 37%, торік була 60%.
Найчастіше у квітні в частині нових автотранспортних засобів вперше реєстрували:
- Ford – 19 одиниць;
- Citroën – 16 одиниць;
- Еталон – 11 одиниць.
Серед вживаних транспортних засобів, найбільше було зареєстровано автобусів таких марок:
- Mercedes-Benz – 52 одиниць;
- Setra – 12 одиниць;
- Renault – 11 одиниць.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 820 автобусів (+37% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 368 од. (+0,3%); вживаних – 452 од. (+94%).
Нагадаємо, за січень–лютий 2025 року в Україну було імпортовано 189 автобусів (включно з мікроавтобусами) на загальну суму понад 8,7 мільйона доларів США.