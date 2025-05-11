У квітні український автопарк поповнили 210 автобусів: які марки купували частіше

У квітні український автопарк поповнили 210 автобусів, включно з мікроавтобусами. Це удвічі більше, ніж у квітні 2024 року. Серез нових автотранспортних засобів найбільшою популярністю користувалися автобуси американського виробника Ford і французького Citroën.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Відносно березня 2025 року український ринок автобусів збільшився на 3%. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 37%, торік була 60%.

Найчастіше у квітні в частині нових автотранспортних засобів вперше реєстрували:

Ford – 19 одиниць;

Citroën – 16 одиниць;

Еталон – 11 одиниць.

Серед вживаних транспортних засобів, найбільше було зареєстровано автобусів таких марок:

Mercedes-Benz – 52 одиниць;

Setra – 12 одиниць;

Renault – 11 одиниць.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 820 автобусів (+37% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 368 од. (+0,3%); вживаних – 452 од. (+94%).

Нагадаємо, за січень–лютий 2025 року в Україну було імпортовано 189 автобусів (включно з мікроавтобусами) на загальну суму понад 8,7 мільйона доларів США.