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Україна імпортувала автобусів на понад $13 млн у першому кварталі 2025 року

автобуси
В Україну завезли автобусів на $13,2 млн / Depositphotos

У першому кварталі 2025 року в Україну було ввезено 287 автобусів, включно з мікроавтобусами, загальною митною вартістю 13,2 млн доларів США.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

З загальної кількості імпортованих транспортних засобів 85 автобусів були новими, а 202 — вживаними.

Імпорт нових автобусів обійшовся Україні у 4,5 млн доларів, у той час як вживані автобуси коштували 8,7 млн доларів.

Найбільшим постачальником нових автобусів стала Туреччина, звідки надійшло 75 одиниць на суму близько 3 млн доларів.

Серед вживаних автобусів лідером стала Польща, яка експортувала до України 88 одиниць на загальну митну вартість понад 5 млн доларів.

Нагадаємо, у квітні 2025 року українські перевізники зареєстрували 420 автобусів — як нових, так і з пробігом. Це на 18,9% менше порівняно з березнем поточного року та на 40,3% менше, ніж у квітні 2024 року.

Найбільш затребуваною новою моделлю у квітні 2025 року став Ford Transit, таких автобусів зареєстрували 14. На другій позиції — Еталон А084, 6 одиниць. Замикає трійку лідерів Атаман А-093, також із 6 реєстраціями.

Автор:
Тетяна Гойденко