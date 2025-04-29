Уряд розподілив 273,7 млн грн на закупівлю шкільних автобусів: які області отримають

Кабінет міністрів додатково розподілив 273,7 млн грн державної субвенції місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що субвенція дасть змогу громадам закупити нові шкільні автобуси, зокрема спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

Загальний обсяг розподіленої субвенції — 273,7 млн грн

"Це частина масштабної програми уряду, у межах якої у 2025 році передбачено 1,6 млрд грн на закупівлю понад 500 автобусів для громад. Пріоритет — опорні школи, військові ліцеї, заклади, що приймають учнів з інших територій, та школи, які втратили транспорт через війну", - підкреслили в Міносвіти.

Там додали, що закупівлі будуть проведені за умов співфінансування місцевими бюджетами та через Prozorro Market, що суттєво скоротить терміни процедур.

Які області отримають

Як повідомили в Міносвіти, кошти спрямують до 10 областей, які першочергово потребують оновлення автопарку для підвезення учнів і педагогічних працівників.

Автобуси отримають:

Дніпропетровська область

Запорізька область

Кіровоградська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область

Програма "Шкільний автобус"

З 2024 року програма "Шкільний автобус" реалізується завдяки фінансовій співпраці між Європейським Союзом та Україною в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility.

Впровадження програми координується Міністерством освіти і науки України у співпраці із Міністерством економіки України через Prozorro Market. Програма є частиною національної політики "Зроблено в Україні", яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про виділення 1,6 мільярда гривень на закупівлю понад 600 шкільних автобусів для українських шкіл. Програма спрямована на покращення доступу до освіти для дітей, які проживають у віддалених або постраждалих від війни районах, а також на підтримку українського виробництва.

Загалом планується придбати близько 460 автобусів для шкіл України.

Від початку року через електронний каталог Prozorro Market громади вже закупили 110 нових шкільних автобусів для підвезення учнів. Частину транспорту придбали для заміни знищеного внаслідок війни.