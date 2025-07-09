Автобусний ринок України зростає: у червні зареєстровано на 11% більше транспорту

У червні 2025 року в Україні вперше зареєстрували 154 автобуси (включно з мікроавтобусами), що на 11% більше, ніж у травні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на асоціацію "Укравтопром".

Майже половина з них – 48% – становили нові транспортні засоби. Для порівняння, у червні 2024 року частка нової техніки була нижчою — 45%.

Серед нових автобусів найчастіше реєстрували Ataman — 27 одиниць; Bogdan — 12; ЗАЗ — 9.

Серед вживаних лідерами стали Mercedes-Benz — 29 автобусів; VDL — 9; Van Hool — 8.

Загалом за перше півріччя 2025 року український автобусний парк поповнився на 1 185 одиниць, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Із них 534 були нові автобуси (+12% до минулого року), а 651 – вживані (+67%).

Додамо, у першому кварталі 2025 року в Україну було ввезено 287 автобусів, включно з мікроавтобусами, загальною митною вартістю 13,2 млн доларів США.