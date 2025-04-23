У першому кварталі 2025 року в Україні придбали понад 1400 автобусів: найпопулярнішими марки

У січні–березні 2025 року українські перевізники зареєстрували 1433 нових та вживаних автобуси. Це на 35,1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Найбільше автобусів — 952 одиниці, або 66,4% від загального обсягу — було придбано на внутрішньому ринку. Це переважно перепродажі техніки, яка вже експлуатувалась в Україні. За рік обсяги внутрішніх перепродажів автобусів впали майже на половину — на 46,6%.

Ще 238 автобусів були зареєстровані як нові — з них 164 виготовили або переобладнали в Україні, а 74 імпортували вже готовими з-за кордону. Імпорт нових автобусів зріс більш ніж удвічі (+105,6%) порівняно з першим кварталом минулого року, тоді як обсяг українського виробництва навпаки скоротився на 16,8%.

Лідери серед внутрішніх перепродажів

У сегменті внутрішнього ринку лідером традиційно залишаються автобуси, переобладнані з Mercedes-Benz Sprinter — таких за перші три місяці року купили 272. Багато з них раніше були вантажними авто й були адаптовані для перевезення пасажирів.

На другому місці — автобуси БАЗ "Еталон" А079, які продемонстрували результат у 88 проданих машин. Замикає трійку Volkswagen LT з 41 реєстрацією.

Найпопулярніші вживані автобуси з-за кордону

Водночас імпорт вживаних автобусів навпаки зріс на 27,2%. У першому кварталі було ввезено 243 таких транспортні засоби, що становить 17% від загального обсягу.

Імпортовані вживані автобуси також очолив Mercedes-Benz Sprinter — 61 реєстрація. На другому місці — VDL Ambassador з Нідерландів (53 одиниці), який в останні роки активно завозиться з Європи як доступна альтернатива для приміських маршрутів.

Третю позицію зайняли автобуси на базі Volkswagen Crafter — таких у першому кварталі зареєстрували 17.

Що купували з нових автобусів

Серед нових автобусів першість отримав Ford Transit — 61 перша реєстрація. Це універсальна модель, що часто використовується для маршрутних перевезень і неодноразово очолювала ринок у попередні періоди.

На другому місці — автобус Ataman А-093 українського виробництва з показником 46 проданих машин. З невеликим відставанням третю сходинку посів БАЗ А081 "Еталон" (45 одиниць).

Додамо, у 2024 році українські перевізники придбали на 13,4% менше автобусів, ніж у 2023 році, загалом 8080 одиниць. Це стосується як нових, так і вживаних транспортних засобів.