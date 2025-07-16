Автобусний ринок у червні 2025: українці частіше купують внутрішні та вживані моделі

У червні 2025 року українські перевізники зареєстрували 425 нових і вживаних автобусів, що на 28% менше, ніж у травні, і на майже 30% менше у порівнянні з аналогічним місяцем 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Попри загальне зниження обсягів, найбільшу частку операцій — понад 67% — становили внутрішні перепродажі. Імпорт вживаних автобусів склав 16,5%, а нових — лише 2,4%.

Попри спад в імпорті, внутрішнє виробництво демонструє зростання: у порівнянні з травнем, українських нових автобусів зареєстрували на 41,5% більше, аніж місяцем раніше, і вдвічі більше, ніж торік у червні.

Топові моделі внутрішнього ринку

Найчастіше у межах України перепродували переобладнані пасажирські автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter — 79 угод. Далі з великим відривом ідуть Volkswagen LT, Рута 25, БАЗ А099 "Еталон" (по 15 реєстрацій), а також Богдан А-092.

Імпорт вживаних: переважають Mercedes та VDL Серед вживаних автобусів з-за кордону лідером став Mercedes-Benz Sprinter (21 шт.). Друге місце посів VDL Ambassador (8 шт.), а на третьому — автобуси на базі Volkswagen Crafter (4 шт.).

Сегмент нових автобусів: українські бренди у лідерах

Серед нових автобусів першість зберігає Богдан/Ataman А-092 — 20 перших реєстрацій. Другим став Богдан/Ataman А-221412 (12 шт.), третє місце посів ЗАЗ А08 із 9 продажами.

На тлі загального спаду активності, аналітики відзначають позитивні зрушення у розвитку національного виробництва автобусів, що може свідчити про зростання довіри перевізників до вітчизняної продукції та поступову адаптацію ринку до нових економічних умов.

Нагадаємо, у червні 2025 року в Україні вперше зареєстрували 154 автобуси (включно з мікроавтобусами), що на 11% більше, ніж у травні.