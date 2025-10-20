Ринок автобусів у вересні: домінують Mercedes-Benz і вітчизняні бренди

У вересні 2025 року українські перевізники придбали 507 нових та вживаних автобусів — це на 16,1% менше, ніж у серпні, та на 26,8% менше, ніж у вересні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані експертів Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку автобусів

За підсегментами ситуація на автобусному ринку виглядала по-різному. Внутрішні перепродажі знизилися на 21% порівняно з серпнем і одразу на 41,4% — у річному вимірі.

Імпорт вживаних автобусів скоротився на 5,7% за місяць, проте зріс на 36,1% у порівнянні з вереснем минулого року.

Поставки нових імпортних автобусів впали на 27,3% відносно серпня, але водночас показали зростання на 60% у річному розрізі.

А от виробництво автобусів в Україні зменшилося незначно — на 5,3% місяць до місяця і лише на 0,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Більшість автобусів (301 шт., 59,4%) змінила власника всередині країни.

З-за кордону ввезли 83 вживані автобуси (16,4%), а 123 одиниці були зареєстровані як нові — із них 107 виготовлені або переобладнані в Україні (21,1%), решта 16 шт. (3,2%) — імпортні.

Внутрішній ринок: "Спринтер" знову перший, українські моделі — у трійці лідерів

На внутрішньому ринку вживаних автобусів, як і раніше, домінують малі та середні моделі, популярні серед перевізників приміських і міських маршрутів. Беззаперечним лідером залишається Mercedes-Benz Sprinter — універсальний і ліквідний, він став стандартом українських маршруток.

Йому поступаються, але впевнено тримають позиції вітчизняні моделі — БАЗ А079 Еталон та Богдан/Ataman А-092. Вони зберігають попит завдяки простоті обслуговування та доступності запчастин.

У нижній частині рейтингу також зберігається стабільний попит на європейські малотонажні шасі — Mercedes-Benz T1/T2, Volkswagen LT, Volkswagen Crafter. Цікаво, що "Рута 25" продовжує залишатись популярним бюджетним рішенням, а поява Neoplan Cityliner демонструє, що навіть великі туристичні автобуси мають свою нішу у внутрішньому обігу.

Імпорт вживаних автобусів: від "Спринтера" до Van Hool

Сегмент імпорту вживаних автобусів орієнтований переважно на оновлення автопарку великими та туристичними моделями. Абсолютний лідер — Mercedes-Benz Sprinter, який активно завозять для маршрутних перевезень або переобладнання.

Далі йдуть його конкуренти — Volkswagen Crafter і Iveco Daily, які формують основу малотонажного сегменту.

А ось серед великих туристичних моделей найпопулярніші — VDL/Bova (Ambassador, Futura) та Van Hool (Astromega, Altano, Acron).

Також помітна присутність чеського SOR CN 8.5, який обирають для регіональних маршрутів.

Нові автобуси: ринок під контролем українських виробників

Ринок нових автобусів залишається майже повністю монополізованим українськими брендами. Головні фаворити — ЗАЗ A08 I-VAN, БАЗ А081 Еталон і Богдан/Ataman (А-221, А-093, А-092).

Їхня популярність пояснюється тендерними умовами та преференціями для вітчизняного виробника у державних і муніципальних закупівлях.

Однак експерти зазначають, що така концентрація має і зворотний бік — компроміс у якості та ресурсі, адже більшість українських моделей комплектуються бюджетними іноземними агрегатами (зокрема з Індії чи Китаю).

Серед небагатьох іноземних нових моделей на ринку присутні Ford Transit, Troliga Pegasus, Olmedo Top Trim і JAC Sunray — переважно у вигляді спеціалізованих або одиничних поставок.

Додамо, з січня по липень 2025 року в Україну ввезли 792 автобуси (включно з мікроавтобусами) на загальну суму $42,3 млн.