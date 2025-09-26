Запланована подія 2

За сім місяців Україна імпортувала автобусів на $42,3 млн

tourists, buses, parking
Найбільшим постачальником нових автобусів стала Туреччина / Depositphotos

З січня по липень 2025 року в Україну ввезли 792 автобуси (включно з мікроавтобусами) на загальну суму $42,3 млн.

 Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із цієї кількості:

  • 243 нові автобуси — митна вартість $15,4 млн;
  • 549 вживаних автобусів — митна вартість $26,9 млн.

Лідери постачання

Найбільшим постачальником нових автобусів стала Туреччина — 206 одиниць. Країна заробила $12,5 млн.

Серед вживаних транспортних засобів першість за Німеччиною — 169 одиниць на суму $7,3 млн.

Загалом, з початку 2025 року український автобусний парк поповнився 1655 одиницями техніки, що на 42% перевищує показники минулого року. При цьому, кількість нових автобусів зросла на 24% (801 одиниця), а вживаних — на 64% (854 одиниць). 

Додамо, у серпні 2025 року український автобусний парк поповнився 259 новими та вживаними автобусами. Це на 61% більше, ніж у серпні минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко