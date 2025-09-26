За семь месяцев Украина импортировала автобусы на $42,3 млн.

С января по июль 2025 года в Украину ввезли 792 автобуса (включая микроавтобусы) на общую сумму $42,3 млн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из этого количества:

243 новых автобуса — таможенная стоимость в $15,4 млн;

549 б/у автобусов — таможенная стоимость $26,9 млн.

Лидеры поставок

Крупнейшим поставщиком новых автобусов стала Турция – 206 единиц. Страна заработала $12,5 млн.

Среди подержанных транспортных средств первенство по Германии — 169 единиц на сумму $7,3 млн.

С начала 2025 года украинский автобусный парк пополнился 1655 единицами техники, что на 42% превышает показатели прошлого года. При этом количество новых автобусов выросло на 24% (801 единица), а подержанных — на 64% (854 единиц).

В августе 2025 года украинский автобусный парк пополнился 259 новыми и подержанными автобусами. Это на 61% больше, чем в августе прошлого года.