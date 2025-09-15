Украинский рынок автобусов вырос на 61%: какие модели выбирали перевозчики в августе

В августе 2025 года украинский автобусный парк пополнился 259 новыми и подержанными автобусами. Это на 61% больше, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Если в прошлом году новые автобусы составляли 53% от общего количества, то в августе 2025 года этот показатель достиг 61%.

Лидеры рынка

Среди новых автобусов, впервые регистрировавшихся в августе, лидерами стали:

Ataman – 46 единиц;

ZAZ – 31 единица;

Ford – 23 единицы.

Рынок б/у автобусов также имеет своих фаворитов. Наиболее популярными марками среди импортируемых были:

Mercedes-Benz – 33 единицы;

Volkswagen – 14 единиц;

VDL – 12 единиц.

Общие показатели за 2025 год

С начала 2025 года украинский автобусный парк пополнился 1655 единицами техники, что на 42% превышает показатели прошлого года. При этом количество новых автобусов выросло на 24% (801 единица), а подержанных — на 64% (854 единиц).

Напомним, в июне 2025 года украинские перевозчики зарегистрировали 425 новых и подержанных автобусов, что на 28% меньше, чем в мае, и почти на 30% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года.