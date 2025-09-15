Запланована подія 2

Український ринок автобусів зріс на 61%: які моделі обирали перевізники у серпні

автобуси
Попит на автобуси в Україні зріс на 42% / Depositphotos

У серпні 2025 року український автобусний парк поповнився 259 новими та вживаними автобусами. Це на 61% більше, ніж у серпні минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Якщо минулого року нові автобуси становили 53% від загальної кількості, то у серпні 2025 цей показник сягнув 61%. 

Лідери ринку

Серед нових автобусів, які вперше реєструвалися у серпні, лідерами стали:

  • Ataman – 46 одиниць;
  • ZAZ – 31 одиниця;
  • Ford – 23 одиниці.

Ринок вживаних автобусів також має своїх фаворитів. Найбільш популярними марками серед імпортованих були:

  • Mercedes-Benz – 33 одиниці;
  • Volkswagen – 14 одиниць;
  • VDL – 12 одиниць.

Загальні показники за 2025 рік

Загалом, з початку 2025 року український автобусний парк поповнився 1655 одиницями техніки, що на 42% перевищує показники минулого року. При цьому, кількість нових автобусів зросла на 24% (801 одиниця), а вживаних — на 64% (854 одиниць). 

Нагадаємо, у червні 2025 року українські перевізники зареєстрували 425 нових і вживаних автобусів, що на 28% менше, ніж у травні, і на майже 30% менше у порівнянні з аналогічним місяцем 2024 року.

Автор:
Тетяна Бесараб