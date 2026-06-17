Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 17 июня

По состоянию на 17 июня 2026 года в Украине цены на капусту резко пошли вверх, в то же время стоимость овощей борщового набора остается стабильной.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 17 июня:

Овощи Цена Смена Картофель 13-16 грн +0 % Картофель молодой 35-70 грн ​ -20 % Лук 13-15 грн +0 % Морковь 27-30 грн +0 % Капуста молодая 2 5- 30 грн + 75 % Помидоры 55 - 9 0 грн -12,50 % Огурцы 5 0 - 55 грн -8,62 %

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности АТБ самые дешевые помидоры и картофель Сильпо широкий ассортимент овощей Novus самая дешевая капуста

Какие овощи подешевели больше всего

На минувшей неделе снизились цены на тепличные огурцы до 30–55 грн/кг. Это в среднем на 33% дешевле, чем неделей раньше. Основная причина – увеличение предложения продукции из летних теплиц, прежде всего из южных и западных областей.

Молодой украинский картофель начал в этом году стоить дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 35 грн/кг.

В то же время "борщовые" овощи урожая в прошлом году не изменились в стоимости - Цены на старый картофель находятся в пределах 13-16 грн/кг. Дешевле на прошлой неделе продавалась свекла (9-10 грн/кг) и ранняя белокочанная капуста (15-18 грн/кг).

Продолжили дешеветь помидоры и сладкий перец. Увеличение предложения томатов по летним теплицам и замедление продаж заставили производителей пересмотреть ценовую политику, из-за чего стоимость продукции за неделю снизилась в среднем на 15%.

Снизилась стоимость цветной и пекинской капусты. Подешевела спаржа. Укроп, петрушка и салат продавались дешевле, а цены на зеленый лук и зеленый горох пошли вверх.

Прогноз цен

На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.

Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.

Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.