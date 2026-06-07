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Помидоры в Украине дешевеют из-за увеличения предложения
В Украине продолжается сезонное понижение цен на помидоры. Увеличение предложения томатов по летним теплицам и замедление продаж заставили производителей пересмотреть ценовую политику, из-за чего стоимость продукции за неделю снизилась в среднем на 15%.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует East-fruit.
Цены на помидоры в Украине
Начало массового поступления тепличных помидоров на рынок привело к снижению цен практически во всех регионах страны. В то же время, попытки тепличных хозяйств удержать предыдущий уровень цен негативно сказались на темпах реализации продукции. Из-за замедления продаж производители вынуждены были пересмотреть ценовую политику и снизить отпускные цены.
В настоящее время большие тепличные комбинаты реализуют помидоры по цене от 90 до 130 грн за килограмм, что в среднем на 15% дешевле по сравнению с концом прошлой рабочей недели.
Эксперты отмечают, что удешевление томатов в июне - традиционное сезонное явление, связанное с ростом предложения на рынке. В то же время нынешние цены остаются значительно выше, чем в прошлом. Для сравнения, в аналогичный период 2025 года помидоры в Украине стоили в среднем на 37% дешевле, а темпы понижения цен были более ощутимыми.
Производители томатов в Украине.
Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:
- ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26 403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
- ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
- ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., город Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.