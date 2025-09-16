Запланована подія 2

Изменения для перевозчиков: со следующей недели все внутренние автобусные рейсы будут внесены в цифровой модуль

автобус, сидение
Все внутренние автобусные рейсы должны находиться в реестре перевозок. / Pixabay

Министерство развития вместе с Укртрансбезопасностью продолжают цифровую реформу внутренних автобусных перевозок, чтобы сделать рынок честным и прозрачным. С 24 сентября все нерегулярные внутренние перевозки автомобильным транспортом должны быть внесены в цифровой модуль.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Это поможет избежать ситуаций, когда регулярные рейсы выполняются под видом нерегулярных. Согласно новым правилам, один автобус может совершать не более двух рейсов в неделю на одном и том же маршруте.

Реестр межобластных автобусных маршрутов

В настоящее время создана единая база данных с более чем 2500 легальных межобластных маршрутов. В нем можно найти всю ключевую информацию: названия, номера, расписания и данные перевозчиков.

Эти цифровые инструменты предоставляют полную картину рынка перевозчикам, позволяющим пассажирам легко найти нужный рейс, а государству – контролировать всю сеть. Информация из Реестра также доступна на портале открытых данных (data.gov.ua).

Благодаря цифровому модулю:

  • перевозчики получают полную картину рынка, включая необслуживаемые маршруты;
  • пассажиры смогут найти подходящий рейс с помощью удобного фильтра;
  • государство получает централизованную информацию о всей маршрутной сети.

Информация из Реестра межобластных автобусных маршрутов открыта и доступна на портале открытых данных   (http://data.gov.ua/)

"Реформа позволяет сломать старые схемы и сделать рынок перевозок открытым и честным. Это означает большее доверие к перевозчикам и лучший сервис для людей", — отметили в ведомстве.

Напомним, в августе "Укртрансбезопасность" модернизировала свой электронный реестр, добавив новый модуль - " Реестр межобластных автобусных маршрутов общего пользования ".

Автор:
Татьяна Ковальчук