- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Изменения для перевозчиков: со следующей недели все внутренние автобусные рейсы будут внесены в цифровой модуль
Министерство развития вместе с Укртрансбезопасностью продолжают цифровую реформу внутренних автобусных перевозок, чтобы сделать рынок честным и прозрачным. С 24 сентября все нерегулярные внутренние перевозки автомобильным транспортом должны быть внесены в цифровой модуль.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.
Это поможет избежать ситуаций, когда регулярные рейсы выполняются под видом нерегулярных. Согласно новым правилам, один автобус может совершать не более двух рейсов в неделю на одном и том же маршруте.
Реестр межобластных автобусных маршрутов
В настоящее время создана единая база данных с более чем 2500 легальных межобластных маршрутов. В нем можно найти всю ключевую информацию: названия, номера, расписания и данные перевозчиков.
Эти цифровые инструменты предоставляют полную картину рынка перевозчикам, позволяющим пассажирам легко найти нужный рейс, а государству – контролировать всю сеть. Информация из Реестра также доступна на портале открытых данных (data.gov.ua).
Благодаря цифровому модулю:
- перевозчики получают полную картину рынка, включая необслуживаемые маршруты;
- пассажиры смогут найти подходящий рейс с помощью удобного фильтра;
- государство получает централизованную информацию о всей маршрутной сети.
Информация из Реестра межобластных автобусных маршрутов открыта и доступна на портале открытых данных (http://data.gov.ua/)
"Реформа позволяет сломать старые схемы и сделать рынок перевозок открытым и честным. Это означает большее доверие к перевозчикам и лучший сервис для людей", — отметили в ведомстве.
Напомним, в августе "Укртрансбезопасность" модернизировала свой электронный реестр, добавив новый модуль - " Реестр межобластных автобусных маршрутов общего пользования ".