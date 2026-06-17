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Захват инкассаторов Ощадбанка с золотом: премьер Венгрии требует срочного расследования

Петер Мадяр
Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр поручил немедленно начать внутреннее расследование по делу о захвате украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил в социальной сети Х.

"Мы приказали немедленно провести внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах по делу украинского "золотого конвоя". Генеральный прокурор должен немедленно рассмотреть этот вопрос", - написал он.

Перед этим Мадяр подчеркивал, что за задержанием инкассаторов Ощадбанка стоял Орбан.

Это заявление последовало после того, как венгерское издание Telex выяснило, что захват украинских инкассаторов и средств Ощадбанка в марте 2026 года был личным решением тогдашнего премьера Виктора Орбана, и достаточных юридических оснований для сделки не было.

Что известно об инциденте с инкассаторами

Речь идет о резонансной операции, которая прошла в марте этого года. Тогда венгерские стражи порядка остановили бронированные автомобили украинского государственного Ощадбанка, которые ехали с деньгами инкассаторским рейсом из Австрии.

В транспорте находились семь сотрудников инкассации. Также там находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

12 марта пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Венгрия вернула инкассаторские машины, причем повреждены. Наличные деньги и золото оставались под арестом в Венгрии.

18 мая стало известно о том, что Венгрия отменила депортацию инкассаторов Ощадбанка.

6 мая Венгрия вернула Украине конфискованные средства и ценности Ощадбанка. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время завершен и процесс возвращения материальных ценностей – средства и другие активы уже доставлены на территорию Украины в полном объеме.

Автор:
Татьяна Бессараб