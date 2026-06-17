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Захоплення інкасаторів Ощадбанку із золотом: прем'єр Угорщини вимагає термінового розслідування

Петер Мадяр
Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив негайно розпочати внутрішнє розслідування у справі про захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.

Як пише Delo.ua, про це він повідомив у соціальній мережі Х.

"Ми наказали негайно провести внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших відповідних органах у зв'язку зі справою українського "золотого конвою". Генеральний прокурор повинен негайно розглянути це питання", - написав він.

Перед цим Мадяр наголошував, що за затриманням інкасаторів Ощадбанку стояв Орбан. Ця заява з’явилася після того, як угорське видання Telex з’ясувало, що захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в березні 2026 року було особистим рішенням тодішнього прем'єра Віктора Орбана, і достатніх юридичних підстав для операції не було.

Що відомо про інцидент з інкасаторами

Йдеться про резонансну операцію, яка відбулася у березні цього року. Тоді угорські правоохоронці зупинили броньовані автомобілі українського державного Ощадбанку, які їхали з грошима інкасаторським рейсом з Австрії.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота. 

12 березня пресслужба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські машини, причому пошкоджені. Готівка і золото залишалися під арештом в Угорщині.

18 травня стало відомо про те, що Угорщина скасувала депортацію інкасаторів Ощадбанку.

6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку. Президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі завершено і процес повернення матеріальних цінностей - кошти та інші активи вже доставлені на територію України в повному обсязі.

Автор:
Тетяна Бесараб