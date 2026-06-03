За затриманням інкасаторів Ощадбанку стояв Орбан: Мадяр відреагував на розслідування ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його попередник Віктор Орбан, який, за даними розслідування ЗМІ, особисто віддав наказ про проведення операції із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні, повинен взяти на себе відповідальність.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Мадяр у Facebook у середу.

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він повинен взяти на себе відповідальність!" – написав прем’єр-міністр Угорщини.

Угорські журналісти виявили, що за затриманням інкасаторів Ощадбанку стояв Орбан

Заява Мадяра з’явилася після того, як угорське видання Telex з’ясувало, що захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в березні 2026 року було особистим рішенням тодішнього прем'єра Віктора Орбана, і достатніх юридичних підстав для операції не було.

Тоді в Угорщині заявляли, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей — операцію там назвали "Українським золотим конвоєм". Серед затриманих, мовляв, був генерал української спецслужби у відставці.

Однак австрійський центральний банк здивовано поставився до цих звинувачень, заявивши, що перевезення готівки між країнами є загальноприйнятою та законною банківською практикою.

Telex пише, що джерела, з якими спілкувались останні тижні, під час розмов регулярно звинувачували одне одного, намагаючись применшити власну відповідальність. Однак у дечому їхні розповіді збігались — у тому, що за операцією стояли політичні розрахунки.

За даними Telex, справжнім мотивом рейду була не підозра у злочині, а бажання тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана помститися Україні за перебої з постачанням нафти через трубопровід "Дружба". Того самого дня, 5 березня, ще до того як стало відомо про інцидент, Орбан публічно заявив: "Ми переможемо, і переможемо силою".

Співрозмовники видання повідомили, що на початку березня від уряду надійшла вказівка щодо дати проведення рейду. Цю інформацію підтвердило також Управління з питань захисту Конституції.

Що відомо про інцидент з інкасаторами

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

6 березня, Україна повернула сімох затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку. Згодом Міністерство закордонних справ заявило про грубі порушення прав інкасаторів під час затримання.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників. Було зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків.

Угорщина заявляла, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку.